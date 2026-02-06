Piano territoriale di coordinamento provinciale, primo incontro di ascolto

Primo incontro di ascolto e partecipazione per la redazione del nuovo Ptcp – Piano territoriale di coordinamento provinciale - domani – sabato 7 febbraio – alle ore 10.00, presso la Sala De Mita del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. I contributi raccolti saranno presi in carico dalla Cabina di Regia per essere valorizzati e integrati
nella definizione delle Linee Guida per l’aggiornamento e l’adeguamento del Ptcp.
Al primo incontro di domani sono state invitate le associazioni produttive di categoria e le organizzazioni sindacali. Dopo i saluti istituzionali del presidente della Provincia, Rizieri Buonopane, sono previsti gli interventi dei professori Roberto Gerundo, Vincenzo Belgiorno e Roberto Dell’Anno del Comitato Tecnico-Scientifico.
Seguiranno il momento di ascolto degli invitati e la fase di confronto.
