Terapia intensiva neonatale aperta al Moscati: nuovo modello di accoglienza Lunedì, 17 novembre, alle ore 16, nell’aula magna della città ospedaliera la presentazione

La terapia intensiva neonatale (Tin) dell’unità operativa di neonatologia dell'azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino apre le sue porte ai genitori per tutta la giornata, 24 ore su 24.

Una scelta importante, che rafforza il modello di cura centrato sulla famiglia e riconosce il ruolo fondamentale della presenza di mamma e papà nel percorso di crescita e stabilizzazione del neonato prematuro.

Il nuovo servizio sarà illustrato in occasione della giornata mondiale della prematurità, che si celebra il 17 novembre e che ogni anno vede l'azienda Moscati protagonista con un pomeriggio dedicato ai neonati e alle loro famiglie.

Una ricorrenza molto partecipata, che riunisce gli “ex prematuri” nati alla Città ospedaliera - oggi accompagnati dai genitori - e i professionisti della neonatologia in un momento di festa, emozione e condivisione.

L’evento si svolgerà lunedì prossimo, alle ore 16, nell’aula magna (primo piano, settore B) e sarà anche l’occasione per presentare due importanti percorsi che stanno arricchendo l’attività della neonatologia: il progetto di musicoterapia, realizzato con il conservatorio Domenico Cimarosa di Avellino, con la condivisione dei primi risultati della fase sperimentale dedicata ai neonati ricoverati in Tin, e, appunto, le nuove modalità organizzative che permetteranno ai genitori di accedere liberamente in reparto h24, con una spiegazione delle motivazioni cliniche, psicologiche e relazionali alla base di questa scelta.

"La prematurità - spiega infatti il direttore dell’unità operativa neonatologia e Tin, Sabino Moschella - non è solo una sfida clinica, ma anche emotiva.

Favorire il contatto continuo tra genitori e neonati, insieme a progetti come la musicoterapia, migliorano la stabilità del bambino, riducono lo stress e rendono i genitori parte attiva del percorso di cura".

Il pomeriggio si concluderà, come da tradizione, con un momento conviviale e con una sorpresa dedicata ai più piccoli, per celebrare insieme la forza e il percorso dei bambini nati prematuri.