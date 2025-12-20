Barbe bianche, rombo e doni: i Babbo Natale in moto invadono Atripalda Da Avellino a Torrette di Mercogliano fino ad Atripalda la sfilata dei centauri

Gioia e doni, sorrisi e una incredibile e rumorosa carovana di centauri santa Claus hanno animato le strade di Avellino e hinterland oggi per un Natale dedicato ai più piccoli. Da Avellino, passando per Torrette di Mercogliano, per poi sfilare rumorosi fino al cuore del villaggio delle Feste di Atripalda, hanno emozionato tutti decine di Babbo Natale in moto. È stata un successo la 15esima edizione del Babbo Natale in Moto degli Indian Bikers MC South Italy chapter di Avellino, che anche quest'anno hanno portato doni ai bambini per augurare buone feste nel segno della speranza e spensieratezza. La carovana di motociclisti dal Cuore è partita da via Tedesco, dalla concessionaria Blood Brothers dei fratelli Francesco Massimo e Gaetano Vigorito, per attraversare Avellino, sfilando colorati e rumorosi le strade del centro, viale Italia e torrette di Mercogliano, per poi dirigersi nel cuore di Atripalda in piazza Umberto dove tantissimo bambini si sono divertiti e hanno ricevuto doni, tra foto e sorrisi. Un evento che, come ogni anno, si conferma concreto segnale di amore e serenità per i più piccoli e tanti appassionati che amano ritrovarsi per dispensare gioia.