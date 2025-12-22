Muore a 49 anni, addio ad Andrea Sorrentino: domani l'ultimo saluto Ondata di dolore e cordoglio per la morte di Andrea. Sui social: ciao Pizzaiuo'

Ci sono notizie che non vorresti mai dare, frasi che non vorresti mai scrivere, parole difficili da trovare per delle perdite, che vanno ben oltre il dolore condiviso e travolgono tantissime persone, unite da un dolore per un vuoto con il quale, improvvisamente e maledettamente, ti ritrovi a fare i conti.

La scomparsa

L’improvvisa scomparsa di Andrea Sorrentino, sabato sera in una fredda sera d’inverno, ci ha gettati tutti in uno stato di dolore e sgomento. Per tantissimi Andrea era un amico, sincero e affidabile, sempre pronto a dare una mano. Era forte Andrea e aveva il cuore grande e quel suo cuore grande e generoso si è fermato improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tanti. Si è spento a soli 49 anni Andrea Sorrentino, per tutti, per tanti Andrea Pizzaiuò e sui social in poche ore si è scatenata un’incredibile ondata di cordoglio e commozione. A stroncarlo un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Pizzaiolo di razza, ristoratore per tradizione familiare, Andrea aveva quel tratto unico, fatto di convivialità e generosità, che lo hanno reso punto di riferimento per tanti. Sui social scorrono foto e ricordi di Andrea, tracciando il racconto di un uomo apprezzato per quella generosità e autenticità, che lo hanno reso unico. Andrea lascia la madre Rubina, il padre Alfonso, la compagna Sara, l’adorata figlia Mia, i fratelli Simone, Carmela, Anna e Marco, i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani, martedì 23 dicembre, alle ore 9.30, muovendo dalla casa funeraria Irpinia, a Torrette di Mercogliano, per proseguire per la Chiesa San Nicola di Bari di Torelli di Mercogliano dove, alle ore 10, sarà celebrato il rito funebre.