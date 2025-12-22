Muore a 49 anni, addio ad Andrea Sorrentino: domani l'ultimo saluto

Ci sono notizie che non vorresti mai dare, frasi che non vorresti mai scrivere, parole difficili da trovare per delle perdite, che vanno ben oltre il dolore condiviso e travolgono tantissime persone, unite da un dolore per un vuoto con il quale, improvvisamente e maledettamente, ti ritrovi a fare i conti. 

La scomparsa

L’improvvisa scomparsa di Andrea Sorrentino, sabato sera in una fredda sera d’inverno, ci ha gettati tutti in uno stato di dolore e sgomento. Per tantissimi Andrea era un amico, sincero e affidabile, sempre pronto a dare una mano. Era forte Andrea e aveva il cuore grande e quel suo cuore grande e generoso si è fermato improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tanti. Si è spento a soli 49 anni Andrea Sorrentino, per tutti, per tanti Andrea Pizzaiuò e sui social in poche ore si è scatenata un’incredibile ondata di cordoglio e commozione. A stroncarlo un malore improvviso, che non gli ha lasciato scampo. Pizzaiolo di razza, ristoratore per tradizione familiare, Andrea aveva quel tratto unico, fatto di convivialità e generosità, che lo hanno  reso punto di riferimento per tanti. Sui social scorrono foto e ricordi di Andrea, tracciando il racconto di un uomo apprezzato per quella generosità e autenticità, che lo hanno reso unico. Andrea lascia la madre Rubina, il padre Alfonso, la compagna Sara, l’adorata figlia Mia, i fratelli Simone, Carmela, Anna e Marco, i cognati, le cognate i nipoti e parenti tutti. Le esequie avranno luogo domani, martedì 23 dicembre, alle ore 9.30, muovendo dalla casa funeraria Irpinia, a Torrette di Mercogliano, per proseguire per la Chiesa San Nicola di Bari di Torelli di Mercogliano dove, alle ore 10, sarà celebrato il rito funebre.

