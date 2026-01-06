Santo Stefano del Sole, è morto zi' Sabatuccio: fai buon viaggio vecchio Lupo Addio a Sabato Russo storico tifoso dell'Avellino Calcio

"Con profonda commozione apprendo della scomparsa di Sabato Russo, per tutti noi l’amato 'Zi Sabatuccio'. Così il si daco di Santo Stefano del Sole Gerardo Santoli.

"Più che un conoscente, Sabatuccio è stato per me un amico fraterno e un consigliere prezioso. La sua saggezza e la sua lungimiranza hanno guidato con discrezione e rettitudine la mia azione amministrativa, dimostrando che la vera amicizia non conosce barriere anagrafiche e tra noi non ci sono mai stati 40 anni di differenza perché lui è stato sempre più giovane di me.

In questo momento di dolore, esprimo la mia più sentita vicinanza a tutta la sua famiglia, ai figli e ai nipoti. Un pensiero particolare va al mio Capogruppo, il consigliere comunale Luca Russo: a lui l'onore e l'impegnativo compito di raccogliere e custodire la grande eredità di valori, passione e impegno civile che Zi Sabatuccio ci ha lasciato.

La nostra comunità perde un pilastro di umanità. A noi resta il dovere di onorarne il ricordo attraverso l'esempio."