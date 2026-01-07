Neve in Alta Irpinia e Baronia: scuole chiuse, ecco dove Scuole chiuse in alcuni comuni

"Considerate le previsioni meteo avverse, che annunciano per le prossime ore precipitazioni anche di carattere nevoso, l’Amministrazione Comunale di Casalbore informa che è in corso di emissione un’ordinanza sindacale di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado per la giornata di domani, giovedì 8 gennaio 2026.

Decisione assunta in via precauzionale, concordemente con il comune di Montecalvo Irpino, al fine di garantire la sicurezza degli alunni, prevenire disagi nel trasporto scolastico e tutelare l’incolumità pubblica. " Anche ad Ariano il sindaco Enrico Franza ha provveduto ad emettere una ordinanza sindacale per predisporre la chiusura delle scuole.

Era stata preannunciata e puntuale è arrivata in serata la neve in Alta Irpinia. I fiocchi stanno cadendo in modo particolare sul territorio del comune di Bisaccia. Già dalla mattinata, invece, la dama bianca ha ricoperto Montevergine, il Laceno e il Monte Terminio. Già sono in azione i mezzi spalaneve e spargisale, anche lungo l'autostrada A16. Altre nevicate a bassa quota sono previste nelle prossime ora. Le istituzioni interessate hanno già predisposto il piano per fronteggiare l'emergenza neve sotto il coordinamento della Prefettura. Il sindaco di Ariano irpino ha disposto la chiusura delle scuole locali.