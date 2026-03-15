LIVE | Entella-Avellino: titolari Russo e Tutino in attacco La sfida valida per la trentesima giornata del campionato di Serie B

La sfida Virtus Entella-Avellino

0' - Modulo 4-3-1-2 con la conferma di Cancellotti esterno destro. In attacco ci sono Russo e Tutino con Biasci in panchina.

Il tabellino

Serie B

Trentesima Giornata

Virtus Entella-Avellino

V. Entella (3-5-2): Colombi; Parodi, Tiritiello, Alborghetti; Bariti, Karic, Squizzato, Benedetti, Di Mario; Debenedetti, Cuppone. All. Chiappella. A disp. Rinaldini, Siaulys, Nichetti, Stabile, Guiu, Tirelli, Franzoni, Dalla Vecchia, Pilati, Turicchia, Del Lungo, Boccadamo

Avellino (4-3-1-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Izzo, Sala; Besaggio, Palmiero, Sounas; Palumbo; Russo, Tutino. All. Ballardini. A disp. Iannarilli, Sassi, Missori, Biasci, Kumi, Sgarbi, Armellino, Le Borgne, Enrici, Fontanarosa, Milani, Insigne

Arbitro: Perri

Assistenti: Galimberti e Zanellati

Quarto ufficiale: Gianquinto

VAR e AVAR: Baroni e Colombo