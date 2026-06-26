Avellino: una terza pedina dalla Juventus e per la porta... Focus sulle fasce con una mezzala verso l'ingresso nella futura rosa biancoverde

Dagli accordi con Faticanti e Pecorino, il prestito del centrocampista e l’arrivo a titolo definitivo dell’attaccante, alla prospettiva di un’ulteriore operazione con la Juventus: l’Avellino guarda con decisione a Moruzzi per la fascia sinistra, mentre c’è stato il sorpasso del Vicenza su Pietrelli. L’esterno offensivo sembra orientato ad accettare l’offerta biancorossa anche con una diversa prospettiva emersa nell’evoluzione del mercato biancoverde con l'idea della base sul 4-3-1-2.

Pyyhtia mezzala come novità a centrocampo

Per la fascia destra il direttore sportivo Aiello guarda da settimane a Kouadio, seguito con attenzione dal Modena di Galoppa, tecnico che ha condiviso con il difensore l’avventura nelle giovanili viola. In alternativa è stato sondato Lulli della Primavera della Roma. L’Avellino sta lavorando sul 4-3-1-2 e ha in Pyyhtia, mezzala di piede sinistro, uno degli obiettivi per il centrocampo con proiezione offensiva. Per la trequarti il focus resta su Hasa del Napoli, rientrato in azzurro dopo il prestito alla Carrarese in una stagione vissuta da protagonista.

Iannarilli e Sassi per la porta

Nel ritiro di Rivisondoli l’Avellino ripartirà da Iannarilli e Sassi tra i pali. L’estremo difensore di Alatri ha chiuso l’ultima stagione in modo splendido attendendo il momento giusto per tornare tra i pali dopo aver perso la titolarità a fine ottobre. Prestazioni super e il gol con il Catanzaro: Iannarilli vola verso la preparazione precampionato con centralità nel progetto al pari di Sassi, ingaggiato dagli irpini nella sessione invernale.