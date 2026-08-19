Furto nella notte nel bar tabacchi ad Avella: rubati gratta e vinci e sigarette Colpo notturno al bar tabacchi Km 58: bottino da quantificare

Un furto è stato messo a segno la scorsa notte al bar tabacchi "Km 58" di Avella, all'interno di una pompa di benzina. Ignoti hanno forzato una porta laterale del locale per introdursi ed impossessarsi di gratta e vinci e sigarette.

Colpo del cuore della notte ad Avella

Colpo notturno al bar tabacchi Km 58: bottino da quantificare. Il bottino è ancora in fase di quantificazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili. Nessun fermo, al momento.

Le indagini dei carabinieri, l'analisi della videosorveglianza della zona

Si analizzano le immagini della videosorveglianza per risalire ai responsabili e le indagini sono in corso dei carabinieri per analizzare ogni spostamento in paese avvenuto nel comprensorio per risalire amezzi o vetture utilizzati dai banditi.