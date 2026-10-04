"Il Governo ha fallito, smascheriamo le bugie: Campania modello di campo largo" Così Piero De Luca ad Avellino: non cavalchiamo la paura, diamo futuro

Il deputato e segretario campano del Partito Democratico, Piero De Luca chiude la Festa dell’Unità ad Avellino ad Avellino e si dice certo che il Pd con la guida “autorevole” di Elly Schlein è pronto a guidare la coalizione di centrosinistra per vincere le Elezioni Politiche.

Campania laboratorio di buon governo

"Qui in Campania si è costruito il vero laboratorio di buongoverno - spiega De Luca -. Un laboratorio che ha dimostrato capacità politica concreta e capacità pragmatica per realizzare progetti e programmi progressisti rispetto a quanto fatto dalla destra. Per questo mettiamo a disposizione del centrosinistra nazionale questo modello. Qui in Campania abbiamo realizzato scuole aperte di pomeriggio, investimenti nella sanità , ospedali di comunità abbiamo investito nel sostegno alle imprese. Offriamo queste azioni come modelli e strumento di governo da replicare a livello nazionale".

Centrosinistra sia unito

Nella lunga intervista realizzata a margine della festa a villa Amendola ad Avellino De Luca ha rimarcato la necessità di una riflessione condivisa.

"La direzione di partito ha rappresentato un momento importate. Questo governo Meloni ha fallito. Abbiamo il dovere di smascherare tutte le bugie che hanno raccontato in questi anni. Non dobbiamo cavalcare dubbi paura e incertezze, ma creare una alternativa di governo seria e credibile. Il Pd sarà baricentro in questo percorso per la costruzione di un centrosinistra alternativo, partendo da un programma che costruiremo con tutte le forze di centrosinistra. Davanti a noi abbiamo due opzioni o il pd guida o le primarie. Primarie che rappresentano uno strumento di straordinaria democrazia. NOn ne abbiamo paura. Ma ci auguriamo che non siano una conta tra partiti e neanche corrida o talent show. Una cosa è certa Il Pd ha un solo candidato leadership Elly Schlein. Ci auguriamo che Meloni liberi pesto il paese"

La legge elettorale

Quindi l’elenco dei “fallimenti” del Governo Meloni e la battaglia sulla riforma della legge elettorale e sugli assetti dei collegi (tra cui le ipotesi di ridefinizione territoriale tra Avellino e Benevento), bocciando senza appello l’iter intrapreso dalla maggioranza di governo non escludendo. “Il testo rischia di introdurre soglie e premi di maggioranza squilibrati, sfiorando limiti che potrebbero privare il sistema delle necessarie garanzie democratiche e costituzionali (come l’elezione delle alte cariche dello Stato e del Presidente della Repubblica). Il Partito Democratico, fianco a fianco con i comitati e la società civile, è pronto a dare battaglia su tutti i profili di incostituzionalità, confidando anche in un eventuale pronunziamento di illegittimità da parte della Corte Costituzionale., ha aggiunto.

Quindi le priorità programmatiche verso le Politiche, dalla Sanità pubblica e diritto alla cura, ai salari e potere d’acquisto, a misure concrete e risposte urgenti per Istruzione e scuola, a crescita economica e industria.