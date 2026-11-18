Avellino-Mantova, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con Pietro Dei Giudici della sezione di Latina ed Eugenio Scarpa della sezione di Collegno assistenti e con Marco Guida della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila con Luca Massimi della sezione di Termoli AVAR.
Monza-Avellino 3-0 e Avellino-Arezzo 1-2
Drigo ha già diretto due gare dell'Avellino in questa stagione, le prime due sfide dell'annata sportiva: il 3-0 Monza sui lupi in Coppa Italia e il 2-1 Arezzo al "Partenio-Lombardi" nel primo match del campionato. Come nell'esordio nel torneo cadetto 2026/2027 con Drigo arbitro ci sarà Guida come quarto ufficiale. Un solo precedente per il Mantova con Drigo: l'1-1 con il Cesena del 6 settembre scorso.
Le designazioni arbitrali
Serie B
Dodicesima Giornata
Hellas Verona-Cesena: Galipò
Ascoli-Vicenza: Fabbri
Carrarese-Virtus Entella: Madonia
Modena-Juve Stabia: Abisso
Sampdoria-Benevento: Tremolada
Sudtirol-Cremonese: Perri
Catanzaro-Palermo: Feliciani
Empoli-Pisa: La Penna
Avellino-Mantova: Drigo
Arezzo-Padova: Perenzoni