Drigo per Avellino-Mantova: due sconfitte per i lupi nell'avvio stagionale Le designazioni: Drigo primo arbitro e Guida quarto ufficiale come in Avellino-Arezzo

Avellino-Mantova, in programma domenica (ore 15) al "Partenio-Lombardi" e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie B, sarà diretta da Mattia Drigo della sezione di Portogruaro con Pietro Dei Giudici della sezione di Latina ed Eugenio Scarpa della sezione di Collegno assistenti e con Marco Guida della sezione di Torre Annunziata quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Federico Dionisi della sezione di L'Aquila con Luca Massimi della sezione di Termoli AVAR.

Monza-Avellino 3-0 e Avellino-Arezzo 1-2

Drigo ha già diretto due gare dell'Avellino in questa stagione, le prime due sfide dell'annata sportiva: il 3-0 Monza sui lupi in Coppa Italia e il 2-1 Arezzo al "Partenio-Lombardi" nel primo match del campionato. Come nell'esordio nel torneo cadetto 2026/2027 con Drigo arbitro ci sarà Guida come quarto ufficiale. Un solo precedente per il Mantova con Drigo: l'1-1 con il Cesena del 6 settembre scorso.

Le designazioni arbitrali

Serie B

Dodicesima Giornata

Hellas Verona-Cesena: Galipò

Ascoli-Vicenza: Fabbri

Carrarese-Virtus Entella: Madonia

Modena-Juve Stabia: Abisso

Sampdoria-Benevento: Tremolada

Sudtirol-Cremonese: Perri

Catanzaro-Palermo: Feliciani

Empoli-Pisa: La Penna

Avellino-Mantova: Drigo

Arezzo-Padova: Perenzoni