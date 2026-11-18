Federico tra i cinque migliori al mondo: il suo panettone salato sul podio Il maestro pasticcere di Forino si distingue al concorso internazionale con "profumo di bosco"

L'Irpinia conquista la scena internazionale della pasticceria grazie a Federico Della Cerra, giovane pasticcere di Forino e titolare della pasticceria Mousse Art, che ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nell'edizione 2026 di «The Best Panettone of the World», il concorso organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceri, Gelatieri e Cioccolatieri (FIPGC).

La sua creazione è stata selezionata tra i primi cinque al mondo nella categoria Panettone Salato, confermando la qualità del suo lavoro, la ricerca delle materie prime e la capacità di coniugare innovazione e tradizione.

A distinguersi è stato «Il Profumo di Bosco», un panettone salato con il quale Della Cerra ha voluto raccontare la propria terra attraverso tre ingredienti simbolo della gastronomia irpina: funghi porcini, tartufo di Bagnoli Irpino e caciocavallo podolico. Un incontro di sapori e profumi che trasforma un grande lievitato della tradizione dolciaria in un originale racconto gastronomico del territorio.

Un risultato importante per il giovane professionista, ma anche motivo d'orgoglio per Forino e per l'intera provincia di Avellino, che trova così spazio in una prestigiosa vetrina internazionale.

«Questo traguardo rappresenta per me un'emozione indescrivibile. Quest'anno ho voluto raccontare la mia Irpinia attraverso un prodotto che solitamente associamo alla tradizione dolciaria. Ho scelto ingredienti che parlano della nostra terra, dei nostri boschi e delle nostre cucine», ha dichiarato Federico Della Cerra.

«Il Profumo di Bosco è il mio modo di portare un pezzo d'Irpinia su un palcoscenico internazionale. È la conferma che investire nella qualità, nella formazione continua e nelle proprie radici può portare lontano. Questo premio è dedicato alla mia terra e a tutti coloro che credono nel mio progetto».

Un successo che premia talento, impegno e passione, dimostrando come le eccellenze locali, attraverso la ricerca e la creatività, possano diventare ambasciatrici del territorio anche oltre i confini nazionali.