Legato al letto con dei lacci per punizione: la donna arrestata davanti al gip La 40enne è difesa dall'avvocato Michele De Vita

di Paola Iandolo

Sarebbe stato legato con dei lacci al letto per punizione dal convivente della madre e quest'ultima - una 40enne originaria di Ospedaletto d'Alpinolo - non sarebbe intervenuta per impedirlo. Queste le accuse provvisorie mosse nei confronti della donna residente con il compagno ad Altavilla Irpina. La donna è stata tratta in arresto dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale. Dopo il compagno anche la madre di cinque figli è finita in carcere e in tarda mattinata comparirà davanti al gip per l'interrogatorio di garanzia, con le accuse di maltrattamenti in famiglia.

La misura cautelare

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell'Arma. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi contestati sarebbero stati commessi dal 2020 al 2026 e avrebbero coinvolto quattro dei cinque figli minori conviventi con la coppia, tutti finiti in una comunità protetta. Le condotte denunciate sarebbero state caratterizzate da umiliazioni, intimidazioni e comportamenti aggressivi quotidiani, che in diverse circostanze sarebbero sfociati anche in violenze fisiche, privazioni e impedimenti.

La messagistica tra i due avrebbe fatto emergere le responsabilità in capo alla donna

L'attuale provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo di un'attività investigativa già avviata nei confronti dell'uomo, per fatti per i quali era stato arrestato nell'aprile scorso. La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie a una complessa attività istruttoria, condotta dai Carabinieri specializzati nella gestione di casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia.

Un ruolo importante è stato svolto dai Servizi Sociali competenti e dagli psicologi dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio irpino. Alle attività di approfondimento si sono aggiunte numerose testimonianze e l'acquisizione di elementi informatici, attraverso l'analisi di copie forensi e profili social. Dall'esame del materiale digitale sarebbero emerse anche immagini e filmati ritenuti utili a riscontrare la ricostruzione degli episodi contestati.