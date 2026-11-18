Incidente sul Raccordo Avellino Salerno: code e disagi a Montoro Ennesimo sinistro stradale sul Raccordo

Non c'è pace per il Raccordo Avellino Salerno, teatro quotidiano di code, sinistri e disagi. Questa mattina si è verificato un nuovo incidente stradale nei pressi dello svincolo di Montoro Sud, dove, secondo le prime informazioni, sono rimasti coinvolti un furgone e un'autovettura.

Sul posto è intervenuta un'ambulanza per prestare soccorso alle persone coinvolte. Sono in corso verifiche sull'eventuale presenza di feriti e sulle loro condizioni.

Code e rallentamenti sul collegamento tra capoluoghi

E si segnalano code e rallentamenti sul raccordo ad alta percorrenza che collega Avellino e Salerno. Sono in corso verifiche e soccorsi e le proteste dei residenti della zona si sprecano per un collegamento viario che si conferma ad alto rischio. Da tempo si invocano soluzioni perchè restringimenti e cantieri mobili finiscano. I lavori vanno avanti da tempo rendendo scomodo e rischioso il Raccordo.

