Maltrattamenti su 4 figli: arrestata la madre, il compagno è già in carcere Gli episodi sarebbero stati commessi dal 2020 al 2026 e avrebbero coinvolto 4 dei 5 figli

Violenza fisica, umiliazioni e intimidazioni quotidiane ai danni dei bambini. I fatti contestati sarebbero avvenuti tra il 2020 e il 2026. Eseguita un'ordinanza di misura cautelare nei confronti di una coppia convivente della provincia di Avellino.

Nuovo sviluppo nell'inchiesta sui presunti maltrattamenti in famiglia ai danni di quattro figli minori in provincia di Avellino. I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale hanno eseguito un'ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di una coppia convivente, gravemente indiziata, allo stato delle indagini, del reato di maltrattamenti in famiglia.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, che ha coordinato le indagini condotte dai militari dell'Arma.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, gli episodi contestati sarebbero stati commessi dal 2020 al 2026 e avrebbero coinvolto quattro dei cinque figli minori conviventi con la coppia. Le condotte denunciate sarebbero state caratterizzate da umiliazioni, intimidazioni e comportamenti aggressivi quotidiani, che in diverse circostanze sarebbero sfociati anche in violenze fisiche, privazioni e impedimenti.

L'attuale provvedimento rappresenta un ulteriore sviluppo di un'attività investigativa già avviata nei confronti dell'uomo, per fatti per i quali era stato arrestato nell'aprile scorso.

Le indagini e gli elementi raccolti

La ricostruzione dei fatti è stata possibile grazie a una complessa attività istruttoria, condotta dai Carabinieri specializzati nella gestione di casi di violenza di genere e maltrattamenti in famiglia.

Un ruolo importante è stato svolto dai Servizi Sociali competenti e dagli psicologi dei Centri Antiviolenza presenti sul territorio irpino. Alle attività di approfondimento si sono aggiunte numerose testimonianze e l'acquisizione di elementi informatici, attraverso l'analisi di copie forensi e profili social.

Proprio dall'esame del materiale digitale sarebbero emerse anche immagini e filmati ritenuti utili a riscontrare la ricostruzione degli episodi contestati.

Le misure cautelari

Al termine delle formalità di rito, la donna è stata condotta presso la Casa Circondariale di Avellino. All'uomo, invece, il provvedimento è stato notificato direttamente nella Casa Circondariale di Salerno, dove si trova attualmente detenuto.

La vicenda resta al vaglio dell'autorità giudiziaria. Le responsabilità degli indagati dovranno essere accertate nel corso del procedimento, nel rispetto della presunzione di innocenza.