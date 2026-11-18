Giù le maschere, basta sabotaggi istituzionali e Comuni parassiti: "Sciopero!" La vertenza Irpiniambiente. È l’ora dello scontro e dello sciopero generale...

?Le Segreterie Provinciali di UGL Partecipate e FIT-CISL di Avellino, guidate rispettivamente dai segretari Marotta e Codella, proclamano lo stato di massima allerta di fronte a una crisi che ha ormai superato ogni limite di decenza politica e istituzionale.

?Il tempo delle parole di circostanza è finito. La politica irpina continua a recitare un copione ipocrita: tutti si riempiono la bocca della difesa di Irpiniambiente e della gestione pubblica, ma nei fatti lavorano sistematicamente per affossarla. Lo stesso ATO, dopo aver deliberato formalmente l’affidamento in house, ha innescato una vergognosa tattica dilatoria fatta di pretesti burocratici infiniti: prima i tagli al PEF, poi i bilanci, oggi la pretesa di spulciare i contenziosi aziendali mentre si evoca irresponsabilmente il fallimento. È un gioco al massacro deliberato. Mentre gli enti si combattono a colpi di carte bollate e ricorsi nei tribunali, sulla pelle dei lavoratori si consuma uno spettacolo istituzionale indecoroso: stop ai contratti flessibili, blocco degli straordinari e l’incertezza drammatica sul pagamento degli stipendi di novembre, dicembre e della tredicesima mensilità.

?Sia chiaro a tutti, una volta per tutte, chi sono i veri responsabili dei contenziosi e della crisi di liquidità: quei Comuni morosi che da anni incassano la TARI dai cittadini ma trattengono nelle proprie casse i soldi destinati al servizio. È stata la loro inadempienza cronica — milioni di euro di crediti non riscossi — a costringere Irpiniambiente ad adire le vie legali. I costi giudiziari e il dissesto finanziario hanno un nome e un cognome: sono i sindaci che affamano l’azienda e giocano con gli stipendi e il futuro di centinaia di famiglie.

?Ogni giorno le lavoratrici e i lavoratori di Irpiniambiente garantiscono il decoro e l’igiene urbana dell’intera provincia con sacrifici enormi, mentre chi dovrebbe governare il ciclo dei rifiuti pensa solo a scaricare le proprie colpe. Non siamo di fronte a semplici ritardi amministrativi, ma a una precisa e gravissima responsabilità politica.

?C’è poi un aspetto che nessuno può permettersi di ignorare: la tenuta della legalità. Quanto accaduto a Caserta, a Catania e in gran parte dell’hinterland napoletano dimostra che dove fallisce o viene smantellata la gestione pubblica dei rifiuti, si spalancano immediatamente le porte alla criminalità organizzata. L’Irpinia è rimasta finora un’isola felice, ma chi oggi sabota Irpiniambiente con i mancati pagamenti e i veleni istituzionali si assume la responsabilità morale, politica e storica di consegnare il territorio alle infiltrazioni malavitose.

?La misura è colma. I lavoratori e i cittadini irpini non saranno più il bancomat né le vittime sacrificali di una classe dirigente incapace di governare senza farsi la guerra in tribunale.

?Per queste ragioni, le OO.SS. avviano immediatamente le assemblee su tutti i luoghi di lavoro e chiamano i lavoratori alla mobilitazione permanente, a partire dal presidio pomeridiano davanti alla Prefettura di Avellino il prossimo 19 novembre, in concomitanza con il tavolo istituzionale.

?In quella stessa giornata partirà ufficialmente l’iter per lo sciopero provinciale: una mobilitazione dura, senza sconti e fortemente impattante su tutto il territorio. Se gli enti non sono in grado di garantire il futuro della società e la dignità di chi lavora, l’Irpinia si fermerà.