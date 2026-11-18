Elezioni amministrative 2027: in Irpinia 43 comuni al voto Da Atripalda a Solofra, passando per Gesualdo e Baiano i comuni al voto in provincia di Avellino

Saranno 43 i Comuni della provincia di Avellino interessati dalle elezioni amministrative previste per la primavera del 2027. La tornata porterà al rinnovo di numerose amministrazioni comunali dell’Irpinia, giunte alla naturale scadenza del mandato quinquennale.

La data del voto

La data ufficiale non è ancora stata stabilita. Per gli enti delle regioni a statuto ordinario, la finestra elettorale è generalmente compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno. Il calendario definitivo sarà definito dal Ministero dell’Interno. L’elenco potrà inoltre subire modifiche nel caso di eventuali scioglimenti anticipati dei Consigli comunali.

I Comuni coinvolti

Tra le amministrazioni chiamate al rinnamento figurano Aiello del Sabato, con Sebastiano Gaeta indicato come sindaco uscente, Atripalda, con Paolo Spagnuolo, Avella, con Vincenzo Biancardi, Bagnoli Irpino, con Filippo Nigro, Baiano, con Enrico Montanaro, Calabritto, con Gelsomino Centanni, Capriglia Irpina, con Nunziante Picariello, Chianche, con Carlo Grillo, Flumeri, con Angelo Antonio Lanza, Fontanarosa, con Giuseppe Pescatore, Forino, con Antonio Olivieri, Frigento, con Carmine Ciullo, Gesualdo, con Domenico Forgione, e Grottaminarda, con Marcantonio Spera.

Completano il primo gruppo Lacedonia, con Antonio Di Conza, Lauro, con Rossano Sergio Boglione, Lioni, con Yuri Gioino, Manocalzati, con Pasquale Tirone, Montaguto, con Marcello Zecchino, Montefalcione, con Angelo Antonio D’Agostino, Montefredane, con Ciro Aquino, Montemarano, con Beniamino Palmieri, Montemiletto, con Massimiliano Minichiello, Monteverde, con Antonio Vella, Ospedaletto d’Alpinolo, con Luigi Marciano, Pago del Vallo di Lauro, con Antonio Mercogliano, Petruro Irpino, con Giuseppe Lombardi, Pietradefusi, con Gaetano Musto, e Pietrastornina, con Amato Rizzo.

L’elenco dei sindaci uscenti

La consultazione riguarderà anche Roccabascerana, guidata da Roberto Del Grosso, San Martino Valle Caudina, con Pasquale Pisano, Sant’Angelo a Scala, con Carmine De Fazio, Sant’Angelo all’Esca, con Attilio Iannuzzo, Santo Stefano del Sole, con Gerardo Santoli, Scampitella, con Vincenza Cassese, Serino, con Vito Pelosi, Sirignano, con Antonio Colucci, Solofra, con Nicola Moretti, Sperone, con Adolfo Alaia, Sturno, con Vito Di Leo, Teora, con Pasquale Chirico, Torella dei Lombardi, con Amado Delli Gatti, e Villamaina, con Nicola Trunfio.

Per tutti gli enti inseriti nell’elenco, il riferimento è alla scadenza ordinaria del mandato. Fino alla definizione del calendario da parte del Ministero dell’Interno, restano quindi da confermare la data della votazione e gli eventuali aggiornamenti legati alla situazione istituzionale dei singoli Comuni