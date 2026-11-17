Irpiniambiente, Crivaro: "No a contrapposizioni sulla pelle dei lavoratori" Comunicato stampa da parte dell'amministratore unico sulle parole di D'Alessio

“Non è dato sapere quando e lungo quale via di Damasco il presidente dell’Ente d’Ambito, Vittorio D’Alessio, sia stato folgorato. Fortunatamente, gli archivi dei giornali conservano memoria delle suedichiarazioni, caratterizzate da una singolare evoluzione dei toni, dei giudizi e dell’attribuzione delleresponsabilità": così l’amministratore unico di Irpiniambiente, Claudio Crivaro, interviene sulle recenti esternazioni dell’Ente d’Ambito - del suo Presidente - nei confronti della società provinciale.

Il comunicato di Irpiniambiente

Il 15 aprile 2026 D’Alessio individuava nella Provincia di Avellino responsabilità tali da prospettarne il commissariamento. Nello stesso giorno Irpiniaoggi titolava: «Ato Rifiuti, il presidente D’Alessio convoca la riunione allargata della pace». Il 23 aprile, sulle colonne di Orticalab, ribadiva la priorità della gestione pubblica. Ancora il 29 ottobre, come riportato da Informazione Sei, convocava i sindaci auspicando un percorso condiviso sul subentro e sulle controversie relative ai PEF. Il giorno successivo, la stessa testata titolava: «Rifiuti, l’Ato Avellino conferma la gestione pubblica: Irpiniambiente dovrà cambiare». Appena quindici giorni dopo, il 14 novembre, l’Ente d’Ambito, attraverso una nota ripresa da Ottopagine, definiva i lavoratori di Irpiniambiente vittime di una gestione non oculata, avanzando considerazioni sulla tenuta dei conti aziendali e arrivando persino a evocare il fallimento della società. Il 16 novembre Irpinia TV (ITV Online) pubblica un altro articolo, sulla stessa linea di quello del 14 novembre ma con un titolo ben più eloquente: «Ato Rifiuti Avellino contro il management di Irpiniambiente che intanto approva i conti». “D’Alessio abbia la cortesia di spiegare cosa sia cambiato da aprile a oggi. Sono cambiati i conti di Irpiniambiente? Sono cambiate le norme? Sono intervenuti fatti nuovi di straordinaria rilevanza? Forse perché la Società dopo averla invano invocata presso gli Enti preposti si è vista costretta a chiedere aliunde una verifica tecnicamente concreta dei Piani tariffari imposti senza contraddittorio ed obliterando i costi del personale e le realtà territoriali?”

Va detto che a destare preoccupazione non è tanto l’esercizio delle legittime funzioni di controllo dell’Ente d’Ambito, quanto il registro assunto dalla comunicazione del suo presidente, sempre più orientato alla delegittimazione del Soggetto gestore de rifiuti. “A D’Alessio ricordo che la responsabilità delle dichiarazioni che rende e che il legittimo esercizio delle funzioni di controllo non può assumere i connotati di un’operazione di killeraggio mediatico, tanto più quando il bersaglio è una società pubblica che garantisce servizi essenziali e occupazione sul territorio. Singolare, sotto questo profilo, appare la solidarietà manifestata dall’Ente d’Ambito nei confronti dei dipendenti di Irpiniambiente. “Una solidarietà - aggiunge Crivaro - quantomeno originale, quella di chi pretende di rassicurare i lavoratori prospettando pubblicamente il fallimento del loro datore di lavoro», osserva Crivaro. «Mi chiedo quale beneficio possano trarre centinaia di famiglie da questo allarmismo e quale contributo alla gestione pubblica ritenga di offrire D’Alessio attraverso la sistematica delegittimazione del gestore pubblico”.

Quanto all’operazione verità invocata dall’ATO, Irpiniambiente non può che condividerne la necessità. “Benissimo. Facciamola. Una ricostruzione seria delle vicende che hanno interessato il ciclo dei rifiuti in Irpinia negli ultimi anni non può però prescindere dall’esame degli atti dell’Ente d’Ambito, delle sue determinazioni, dell’esercizio delle sue competenze e delle responsabilità di tutti i soggetti istituzionali coinvolti”. L’ATO non può pretendere di sottrarre il proprio operato a quella stessa verifica che invoca per Irpiniambiente, attribuendosi contemporaneamente il ruolo di parte in causa, pubblico ministero e giudice. Quanto alla presunta inefficienza della società, desunta dal raffronto tra i costi per tonnellata e le medie nazionali, sorprende che nel ragionamento tecnico delle ultime esternazioni dell’Ente d’Ambito non trovino adeguata considerazione le peculiarità del territorio irpino. La dispersione abitativa, la presenza di numerosi piccoli Comuni, la conformazione geografica e le distanze quotidianamente percorse dagli automezzi incidono sulla determinazione dei costi. “Un automezzo consuma carburante anche quando percorre chilometri senza raccogliere un solo chilogrammo di rifiuti. E un servizio pubblico deve essere garantito anche laddove la sua erogazione è economicamente meno conveniente. Sono considerazioni che il presidente dell’Ente d’Ambito dovrebbe conoscere prima di avventurarsi in giudizi sull’efficienza industriale di una società”.

Un raffronto statistico che non tenga conto delle effettive condizioni di erogazione dei servizi può certamente prestarsi alla confezione di un titolo giornalistico, assai meno alla formulazione di un attendibile giudizio industriale. Ben più delicate sono le considerazioni avanzate sulla tenuta dei conti aziendali. Irpiniambiente è una società per azioni, dotata di organi di controllo e soggetta a precisi obblighi di legge. La regolarità della gestione contabile è sottoposta a meccanismi di verifica e a responsabilità professionali che non possono essere sostituiti dalle valutazioni del presidente dell’Ente d’Ambito. “I bilanci non sono opinioni dell’amministratore unico e la loro attendibilità non può dipendere dall’umore del presidente dell’ATO. Se D’Alessio dispone di elementi che dimostrino irregolarità contabili, li produca nelle sedi competenti e se ne assuma la responsabilità. Sono il primo ad avere interesse affinché ogni contestazione venga esaminata nel merito. Altro è disseminare dubbi sulla regolarità della gestione aziendale attraverso i giornali”. Analogo discorso riguarda le cosiddette sovrafatturazioni. Gli scostamenti tra gli importi fatturati e quelli riconosciuti nei PEF, quantificati dall’ATO in sette milioni di euro per il 2025 e in otto milioni e mezzo per il 2026, investono questioni relative alla disciplina regolatoria, agli affidamenti e ai rapporti contrattuali con i Comuni. Qualificarli come sovrafatturazioni, in presenza di controversie sulla loro legittimità, significa anticipare conclusioni che competono ad altre sedi. Irpiniambiente ha il diritto, ma soprattutto il dovere, di tutelare il proprio patrimonio ricorrendo agli strumenti previsti dall’ordinamento.

“L’impugnazione di un atto dell’Ente d’Ambito non costituisce un reato di lesa maestà nei confronti del suo presidente. D’Alessio dovrà farsene una ragione. Esistono giudici ai quali l’ordinamento demanda la valutazione della legittimità degli atti amministrativi. Attendiamo che siano loro a pronunciarsi, senza questa curiosa pretesa di anticiparne le determinazioni attraverso i giornali”. Nella tanto invocata operazione verità dovrebbe inoltre trovare adeguato spazio la questione dei crediti vantati da Irpiniambiente nei confronti dei Comuni. Un argomento che, nella recente narrazione dell’Ente d’Ambito, sembra godere di assai minore fortuna. Eppure proprio il recupero dei crediti e la possibilità di definire piani di rientro erano stati individuati in sede di confronto istituzionale il 19 ottobre tra le questioni da affrontare per garantire la continuità aziendale. Irpiniambiente è chiamata quotidianamente a garantire i servizi, pagare gli stipendi, sostenere i costi del carburante, provvedere alla manutenzione dei mezzi e rispettare gli impegni assunti con i fornitori. Deve farlo anche quando non riceve tempestivamente quanto le spetta. “Davvero il presidente D’Alessio ritiene che tutto ciò sia irrilevante ai fini di una corretta valutazione della situazione finanziaria della società? Ritiene forse che una difficoltà di liquidità sia, di per sé, dimostrazione di cattiva gestione? Mi auguro che la sua operazione verità non risenta di un esercizio troppo selettivo della memoria”.

Resta, infine, la questione forse più grave: la disinvoltura con cui viene evocato il fallimento di Irpiniambiente. Le dichiarazioni di un presidente dell’Ente d’Ambito hanno un peso istituzionale e possono produrre conseguenze concrete sulla reputazione aziendale, sui rapporti con i fornitori e sulla fiducia degli interlocutori finanziari, oltre che sulla serenità dei lavoratori. “Vorrei evitare che quella del fallimento diventasse una profezia autoavverante, alla cui realizzazione avesse contribuito proprio chi oggi dichiara di voler salvaguardare la società. Sarebbe poi fin troppo comodo attribuirne ad altri la responsabilità”. Irpiniambiente non intende sottrarsi al confronto, né alle verifiche sul proprio operato. Rivendica, tuttavia, il diritto a che tale confronto avvenga nel merito delle questioni e nel rispetto delle rispettive prerogative istituzionali. La gestione pubblica del ciclo dei rifiuti si difende creando le condizioni affinché possa funzionare. Ed è su questo terreno che andrebbe misurato il contributo dell’Ente d’Ambito, al di là dei comunicati, delle dichiarazioni di principio e della periodica individuazione di un nuovo colpevole. “Sono l’amministratore unico di Irpiniambiente e rispondo degli atti che assumo. Non pretendo indulgenza, né solidarietà di circostanza. Pretendo, invece, che si abbia rispetto per la società che amministro e per il lavoro di chi quotidianamente ne garantisce l’operatività.

Né io né il Presidente dell’Eda abbiamo ricevuto in proprietà l’istituzione che rappresentiamo. Quando avremo concluso i nostri mandati, saranno ancora qui i lavoratori, le loro famiglie e i cittadini ai quali dovrà essere assicurato un servizio. D’Alessio può concedersi tutte le folgorazioni sulla via di Damasco che ritiene. Può cambiare convincimenti, interlocutori e orientamenti. Non può però pretendere che il prezzo delle sue conversioni istituzionali venga pagato da Irpiniambiente e dall’intero territorio irpino. Le contrapposizioni istituzionali non possono essere alimentate sulla pelle dei lavoratori e dei servizi pubblici”: conclude Crivaro".