Avellino, Dolce Vita a rischio: possibile trasferimento al tribunale di Roma L'avvocato Marco Campora ha illustrato le ragioni alla base dell'eccezione sollevata

di Paola Iandolo

Dolce Vita incassa l'ennesimo rinvio. Ad illustrare le ragioni l'avvocato Marco Campora, difensore di Filomena Smiraglia: "E' un'eccezione assolutamente importante. Ho sollevato una questione di competenza funzionale, chiedendo la trasmissione di tutti gli atti relativamente a tutte le posizioni processuali, in quanto inizialmente era indagata presso la Procura della Repubblica di Avellino la dottoressa Gaetana Rescigno, viceprocuratore onorario, quindi un magistrato onorario che esercita le proprie funzioni presso la Procura della Repubblica di Benevento.

Di conseguenza, poiché era indagato un magistrato onorario, all'epoca la Procura della Repubblica di Avellino non poteva svolgere le indagini e oggi il processo non può essere celebrato innanzi all'autorità giudiziaria avellinese. Il processo, a mio modo di vedere, dovrà invece essere celebrato innanzi al Tribunale Capitolino, ovvero innanzi al Tribunale di Roma". Sulla questione sollevata, il Tribunale al momento si è riservato per effettuare le proprie verifiche e i propri accertamenti che saranno resi noti il primo dicembre alle 15.30.