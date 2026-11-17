Domenica Avellino-Mantova: la carica di Nesta nella ripartenza Sounas in campo, ma con recupero graduale. Si ferma Iannarilli: le ultime

Ripartenza al "Partenio-Lombardi" per l'Avellino verso la sfida casalinga con il Mantova, in programma domenica (ore 15) e Nesta ha caricato i lupi. Alto impatto nel primo allenamento settimanale con scambi rapidi e costruzione lungo la metà campo tra le due tribune e si confermano due assenze nel gruppo a disposizione del capitolino. Out Favilli e Di Maggio, che salteranno la gara contro i virgiliani, mentre Sounas, dopo le terapie, era in campo nel primo allenamento settimanale.

Infortunio per Iannarilli

Prosegue il recupero del greco, che aveva accusato un fastidio muscolare in apertura della pausa Nazionali. Niente seduta con i compagni per Iannarilli: problema muscolare e rientro negli spogliatoi con il portiere che nelle prossime ore si sottoporrà ad esami strumentali per comprendere l'entità dell'infortunio accusato. Rientro per Faticanti e Moruzzi dall'Italia Under 21, ma solo domani torneranno in gruppo a disposizione di Nesta.