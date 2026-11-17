"Manca la tabella: gli autisti non si fermano e noi restiamo a piedi" La protesta dei pendolari tra Sturno e Frigento

"Dal 2 novembre manca la storica tabella del Cti, consorzio trasporti irpini. Air Campania l'ha tolta senza più rimetterla al suo posto. Senza tabella e senza segnaletica gli autisti non si fermano, se non gli fai segno, e a volte vanno oltre, alla fermata successiva a diversi chilometri di distanza, e noi passeggeri restiamo a piedi".

A denunciare questa problematica da Sturno è Domenico Grella attraverso una lettera indirizzata alla nostra redazione.

"Vi scrivo per la fermata autobus a Sturno, al confine con Frigento, sulla strada provinciale. Senza tabella, gli autobus non effettuano la sosta e noi restiamo a piedi.

Ho già fatto una segnalazione al comune di Sturno e di Frigento, alla Provincia di Avellino, alla Regione Campania e ad Air Campania. Le mail sono state protocollate sia alla Provincia che al comune di Sturno.

Chiedo che al più presto venga ripristinata la tabella e messa in sicurezza questa fermata, perché non è possibile una situazione del genere. Le corse in cui avviene il disagio sono quelle delle 7:35-7:38-8:05 e 15:55. Attendo con fiducia un intervento da chi di competenza.