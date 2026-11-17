Cambia l'orario di Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia Ragioni di ordine pubblico e richiesta della Questura di Avellino

Halley Campania Avellino Basket - Crifo Wines Ruvo di Puglia si giocherà alle ore 20 e non più alle 18 di domenica. Motivi di ordine pubblico e su richiesta della Questura di Avellino è cambiato l'orario della palla a due per la sfida dell'undicesimo turno del campionato di Serie A2. Alle 15, a pochi passi dal PalaDelMauro, al "Partenio-Lombardi", si giocherà Avellino-Mantova della Serie B di calcio. Più minuti di gestione dei flussi tra le 17 e le 20 per i due eventi sportivi nel capoluogo irpino. L'Avellino Basket ripartirà dalla vittoria di un punto a Sassari contro il Banco di Sardegna.

Il comunicato

"La S.S. Avellino Basket informa che il match programmato per domenica 22 novembre alle 18.00 contro la Crifo Wines Ruvo di Puglia, valido per l’undicesima giornata del campionato di Serie A2 OldWildWest, è stato posticipato per ragioni di ordine pubblico, su richiesta della Questura di Avellino, alle ore 20.00 al PalaDelMauro".