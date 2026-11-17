Guerriero: "Avellino deve raggiungere la stazione Hirpinia in 30 minuti" "A Borgo Ferrovia quartiere universitario va aggiunto un pezzo fondamentale, il trasporto su ferro"

Questa mattina, nell'aula consiliare del Comune di Avellino, tra le interrogazioni si è discusso del trasporto su ferro e della prospettiva di rilancio della stazione del capoluogo irpino con l'interlocuzione in essere tra l'amministrazione comunale, Regione Campania ed RFI. "È chiaro ed evidente che in continuità con la nostra amministrazione il quartiere di Borgo Ferrovia diventa ufficialmente quartiere universitario, così come avevamo annunciato in campagna elettorale, ma è evidente che un quartiere universitario ha necessità di comporre altri pezzi di un mosaico fondamentale, che è quello legato alla mobilità. - ha affermato Diego Guerriero, consigliere comunale di W La Libertà - Il governo di centrosinistra negli ultimi dieci anni ha fallito. Le previsioni attuali non sono soddisfacenti rispetto al trasporto su ferro per quanto riguarda Avellino. Questa amministrazione deve pretendere di recuperare chilometri di percorrenza ferroviaria che ci sono stati sottratti e ritengo che debba andare ai tavoli regionali affinché la penalizzazione subita diventi adesso un vantaggio determinando certezze rispetto al collegamento sull'Alta Velocità o al collegamento rispetto alla stazione Hirpinia che sembra la soluzione unica. Noi come città di Avellino dobbiamo raggiungere la stazione Hirpinia in 25/30 minuti, altrimenti non è una soluzione".

"Parcheggio Moscati, bene l'interlocuzione sindaco-manager"

"Mi fa piacere che il sindaco abbia avviato un'interlocuzione con l'ospedale Moscati rispetto alla questione del parcheggio. La ritengo necessaria perché il disagio va affrontato. Il sindaco è autorità sanitaria locale e doveva necessariamente iniziare una interlocuzione con il manager del Moscati per risolvere quel problema. Sulle strade cittadine l'assessore Ambrosone, che ha giustificato la sua assenza, non ha ritenuto di rispondermi per iscritto. Mi riserverò di fare un'ulteriore interrogazione. Per quanto riguarda lo spostamento del terminal bus SITA, i tempi mi sono sembrati un po' troppo ravvicinati. C'era bisogno di un tempo maggiore. Vedremo i risultati nelle prossime settimane, ma penso che sia necessario giustificare, da parte dell'amministrazione, quale analisi sul traffico e sui flussi siano state fatte affinché questo spostamento sia davvero efficace. Sui lavori a campetto Santa Rita, giustifica della scelta da parte dell'amministrazione, mi auguro che inizino prestissimo. Altrimenti non ci sarebbe stata la necessità di spostare il terminal bus".