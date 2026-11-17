Lutto Pisano, il cordoglio del sindaco Pizza e della comunità avellinese Il cordoglio per la morte della mamma del sindaco di San Martino Valle Caudina

"Desidero rivolgere, a nome mio personale, dell’Amministrazione Comunale e dell’intera comunità cittadina, il più sentito e profondo cordoglio al collega Sindaco di San Martino Valle Caudina, Pasquale Pisano, e a tutta la sua famiglia per la dolorosa perdita dell’amata madre". Così il sindaco di Avellino Nello Pizza.

"In questo momento di grande tristezza e raccoglimento, la città di Avellino si stringe con affetto e vicinanza istituzionale al primo cittadino e alla comunità di San Martino Valle Caudina, condividendo il dolore per un lutto così grave. Al Sindaco Pasquale Pisano e ai suoi familiari giungano le più sincere condoglianze.". Conclude Pizza.