Lite tra minorenni finisce a coltellate nell'avellinese: indagini in corso Sangue e coltelli a Sperone

Una lite tra due minorenni sarebbe sfociata in un accoltellamento nella serata di lunedì 16 novembre, all’interno di una comunità alloggio a Sperone.

Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Nola.

Un ragazzino è grave in ospedale, l'altro è piantonato

Uno è ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, mentre l’altro, meno grave, è piantonato in ospedale.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Avella. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.