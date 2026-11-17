Una lite tra due minorenni sarebbe sfociata in un accoltellamento nella serata di lunedì 16 novembre, all’interno di una comunità alloggio a Sperone.
Entrambi i ragazzi sono stati trasportati all’ospedale di Nola.
Un ragazzino è grave in ospedale, l'altro è piantonato
Uno è ricoverato in gravi condizioni, in codice rosso, mentre l’altro, meno grave, è piantonato in ospedale.
Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Avella. Restano da chiarire le cause e la dinamica dell’accaduto.