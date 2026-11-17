Ariano: scuole primarie in visita alla biblioteca comunale L'amministrazione Ferrante promuove la lettura tra i più piccoli

L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Mario Ferrante ha aderito, con deliberazione di giunta n. 242/2026, a #ioleggoperché, l’iniziativa promossa dall’associazione italiana editori, in programma dal 15 al 17 novembre 2026, con l’obiettivo di promuovere la lettura e valorizzare il ruolo dei libri nella crescita culturale e formativa delle nuove generazioni.

Per l’occasione, la biblioteca comunale “Pasquale Stanislao Mancini” ha organizzato una serie di visite guidate dedicate agli alunni delle scuole primarie del territorio, offrendo ai più piccoli l’opportunità di conoscere da vicino gli spazi, il patrimonio librario e i servizi della struttura.

Un’esperienza educativa che ha consentito ai bambini, accompagnati dalle insegnanti, di avvicinarsi al mondo dei libri, scoprendo il valore della lettura come strumento di conoscenza, immaginazione e crescita personale.

Alle visite guidate hanno partecipato le classi II A, II B e IV A della scuola primaria del Calvario, le classi III A e III B della primaria di Pasteni, gli alunni della scuola primaria del plesso di Greci e una classe quinta dell’ I.C. Giulio Luisi

Nell’ambito dell’iniziativa, la biblioteca comunale ha inoltre provveduto alla donazione di alcuni volumi alla biblioteca scolastica dell’istituto “Don Milani-Calvario”, contribuendo ad arricchire il patrimonio librario a disposizione degli studenti e a incentivare la lettura anche all’interno dell’ambiente scolastico.

Attraverso l’adesione a #ioleggoperché, l’amministrazione Ferrante conferma la propria attenzione verso la cultura, la scuola e la formazione delle giovani generazioni, riconoscendo nella lettura uno strumento fondamentale per lo sviluppo della conoscenza, del pensiero critico e della partecipazione alla vita della comunità.

L’iniziativa rappresenta anche un’occasione per valorizzare la biblioteca comunale Mancini, quale punto di riferimento culturale e luogo di incontro, condivisione e crescita per l’intera comunità arianese.