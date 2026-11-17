Avellino, cavallo bianco al galoppo sulla Variante: automobilisti increduli La fuga dell'equino lungo la strada provinciale tra Torrette di Mercogliano ed Avellino.

Automobilisti increduli sulla Variante Sette Bis questa mattina ad Avellino per il passaggio al galoppo di un cavallo bianco in solitaria. Il video, diventato in poco tempo virale, è stato registrato questa mattina, subito dopo la rotonda di Torrette di Mercogliano.

I video sui social

In tanti hanno ammirato stupiti e incuriositi il passaggio dell'equino in fuga segnalando quanto visto sulle piattaforme social. Poco dopo c'è stato tempestivo l'intervento degli agenti della Volante della Questura di Avellino che hanno tratto in salvo l'animale, consegnandolo al proprietario.