Antonio Mattone: la figura di Don Peppe Diana può insegnare tanto ma attenzione "E' importante raccontare la verità e la sua scelta di restare accanto alla gente"

La figura di Don Peppe Diana può insegnare tanto, a patto che si racconti la verità, la sua scelta di restare accanto alla gente, la sua passione per i giovani, la sua fiducia nella possibilità di costruire un mondo migliore”.

A sottolinearlo Antonio Mattone, giornalista, scrittore e portavoce della Comunità di Sant'Egidio, autore del volume "Il Casalese di Dio. Don Peppe Diana: storia, omicidio, verità" nell'ambito della seconda edizione di «Educare con la Memoria», il percorso formativo nazionale organizzato da UCIIM Varese – Sezione «Paolo Borsellino e Rocco Chinnici», in collaborazione con UCIIM Lombardia.

Il resoconto di questa giornata arriva direttamente dall'istituto Aurigemma di Monteforte e dell’IC Calvario-Covotta-Don Milani di Ariano Irpino.

E’ la dirigente scolastica dell’IC Aurigemma Filomena Colella, introdotta da Filippo Tommasello dell’UCIIM Varese, a ribadire come la figura di don Peppe tocchi il cuore della missione educativa “accompagnare i giovani nella costruzione della loro identità, educandoli alla consapevolezza di appartenere ad una comunità.

La sfida è quella di trasformare il ricordo di chi ha testimoniato la legalità in un’esperienza educativa capace di incidere sul futuro delle generazioni, contrastando la cultura del silenzio e della prepotenza anche nei gesti quotidiani, che possono indebolire i principi della convivenza civile. Educare alla legalità non significa solo raccontare storie di uomini e donne che hanno lottato contro ogni forma di violenza ma anche comprendere le ragioni per le quali queste persone hanno scelto di impegnarsi. La legalità non può essere semplice conoscenza delle norme ma deve essere un sentimento di consapevolezza, tutela della dignità umana, capacità di riconoscere il bene comune”.

Ribadisce come le istituzioni non possono essere separate dalla comunità, “la scuola deve essere presidio educativo, capace di costruire una cultura alternativa a quella della violenza. L’educazione alla legalità si fa prima di affrontare in classe il fenomeno delle mafie, quando spieghiamo che una regola può tutelare i diritti di tutti e che la libertà individuale trova il proprio limite nel rispetto della libertà dell’altro.

Ricorda come il contrasto alla discriminazione e al cyberbullismo è parte integrante della lotta all’illegalità, di qui la necessità di costruire legami autentici col territorio, alleanze educative con le famiglie per rispondere ai bisogni delle comunità, perché la legalità possa tradursi in consapevolezza, responsabilità e partecipazione”. Spiega come “Ogni bambino ha diritto a vivere in una comunità in cui la giustizia diventi comportamento concreto, portando nelle aule il suo messaggio, insegnando ai ragazzi a compiere scelte giuste, a non restare indifferenti nei confronti della comunità, trasformando il ricordo in responsabilità e impegno concreto”.

E’ Mattone a chiarire come il volume sia nato da una richiesta del vescovo di Aversa Angelo Spinillo, in attesa dell’apertura della causa di beatificazione, con l’obiettivo di fare chiarezza sui motivi della sua morte: “Poiché malgrado i tre processi, tanti sono i nodi che restano oscuri.

Un racconto per il quale ho scelto un taglio documentale, ho voluto incontrare i testimoni, tutti coloro che avevano conosciuto don Peppe, a partire dai ragazzi a cui ha dedicato il suo impegno.

Don Peppe Diana fu ucciso la mattina del 19 marzo 1994, nel giorno del suo onomastico, un omicidio che seguiva a quello di don Puglisi, in Sicilia e si inserisce in quella che fu la dura presa di posizione della Chiesa contro le mafie, a partire dal monito lanciato da Papa Giovanni Paolo II ad Agrigento, dopo aver incontrato i genitori di Rosario Livatino”. Ricorda come il titolo “Il Casalese di Dio” non sia casuale: “Incarnava appieno il carattere degli abitanti di Casal di Principe, veniva da una famiglia contadina, era un prete esuberante, un vulcano, duro ma al tempo stesso generoso, si spendeva con grande passione per la sua comunità”.

Sottolinea come “la camorra si mosse subito per infangare don Peppe, il primo movente a prendere corpo fu quello passionale, poi escluso e più volte don Peppe fu oltraggiato con vili accuse. Il processo di primo grado si concluse con una sentenza singolare, secondo cui sarebbe stato ucciso per aver consegnato delle armi, affidategli da un clan, al gruppo rivale”. Spiega come “è riduttivo parlare di don Peppe come di un prete anticamorrra, poiché più cresce il mito, più scompare l’uomo, di qui la volontà di riportarlo alla vita vera, fatta di inquietudini, di slanci solidali. Non volevo un santino ma un prete immerso nella realtà complessa di Casal di Principe. Pone l’accento sulla superficialità delle indagini, con la sentenza della Cassazione che individuerà un nuovo movente, creare problemi al clan vincente attraverso un delitto plateale, una tesi non sostenuta da alcun elemento”.

Pone l’accento sulla scelta di parlare con i suoi ragazzi, a cui nessuno aveva dato la parola. “Ed è stato bellissimo ascoltare il loro racconto, da cui emergeva il legame forte che aveva con loro. Sono stati loro a dirmi che avevano avuto l’impressione di ascoltare Don Peppe. A farsi largo come possibile movente la sua scelta di non celebrare il funerale in chiesa dello zio di un capoclan”. E non nasconde l’amarezza per il rifiuto del killer Quadrano di parlare.

Sollecitato dalle domande delle docenti Ivana Garofalo e Gerarda Del Medico, referenti di educazione civica dell’IC Aurigemma di Monteforte e dell’IC Calvario-Covotta-Don Milani di Ariano, ricorda come “è possibile cambiare la realtà, andando nei territori e cercando di parlare a tutti”.

Se la docente Gerarda Del Medico pone l’accento sull’importanza di trasformare la testimonianza storica in indicazioni pedagogiche, la docente Ivana Garofalo evidenzia la scelta di proporre nelle classi prime della secondaria una progettualità che parta dal suo ruolo di educatore. E’ quindi la prima collaboratrice della DS Rosaria Prima a evidenziare l’impegno che porta avanti la scuola, sfruttando tutti i mezzi a disposizione per educare alla legalità, assumendosi in pieno questa responsabilità nella trincea delle aule. A chiudere l’incontro Alessandro Guastella, in rappresentanza di UCIIM Varese - sezione "Paolo Borsellino e Rocco Chinnici" che sottolinea la lezione di speranza e coraggio che arriva dalla testimonianza di don Peppe Diana, con l’auspicio che la causa di beatificazione possa cominciare quanto prima.