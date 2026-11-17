Ariano: la figlia del magistrato Paolo Borsellino questa sera in Cattedrale Legalità e giustizia: "Occasione preziosa per ascoltare una testimonianza oggi di grande attualità"

Giungerà questa sera alle 20.00 nella Basilica Cattedrale di Ariano Irpino, Fiammetta Borsellino, figlia del magistrato Paolo, ucciso il 9 luglio 1992 a Palermo nella strage di via D’Amelio sulla quale proprio negli ultimi giorni si è riacceso fortemente il dibattito a seguito di una clamorosa svolta nell'inchiesta sul depistaggio, sull'ex capo della polizia Gianni De Gennaro.

L'incontro è stato promosso in occasione della X "Giornata mondiale dei poveri 2026, dalla Caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia, per riflettere insieme sul valore della giustizia, della legalità e della pace.

"Un’occasione preziosa per ascoltare una testimonianza che ci richiama alla responsabilità personale e collettiva di costruire una società più giusta, libera dalla cultura dell’indifferenza e della violenza.

"Fare giustizia pagando di persona" è il messaggio che accompagna l’incontro, insieme alle parole del Salmo 85: "Misericordia e verità s’incontreranno, giustizia e pace si baceranno".

La Caritas diocesana di Ariano Irpino-Lacedonia desidera essere sempre più presidio di legalità e giustizia, ma anche luogo di educazione alla pace. Perché la carità non può limitarsi a rispondere ai bisogni, ma deve saper riconoscere e contrastare le ingiustizie, promuovere la dignità di ogni persona e generare comunità capaci di scegliere il bene comune.

Il monito di Don Marco Ulto:

"Crediamo che educare alla pace significhi anche educare alla giustizia, al coraggio di prendere posizione, alla responsabilità di non voltarsi dall’altra parte. È un impegno che riguarda tutti e che siamo chiamati a tradurre nelle scelte quotidiane, nelle relazioni e nella vita delle nostre comunità.

Invitiamo tutta la cittadinanza, le associazioni, le realtà ecclesiali, i giovani e gli adulti a partecipare. Sarà un’occasione per lasciarci provocare da una testimonianza di vita e rinnovare insieme il nostro impegno per una società nella quale la giustizia non sia soltanto una parola, ma una responsabilità condivisa e una strada concreta di pace".

Ed è di due giorni fa un altro bel momento di fraternità con il pranzo dei poveri, organizzato dalla Caritas diocesana in occasione con la partecipazione di persone che vivono situazioni di fragilità e degli operatori delle caritas parrocchiali.

"Un’occasione di incontro e condivisione, arricchita dalle parole di don Marco Ulto, che ci ha ricordato un principio fondamentale fondato sulla giustizia: "Non fare all’altro ciò che non vuoi sia fatto a te".

Un invito a costruire ogni giorno una società fondata sul rispetto reciproco e sulla dignità di ogni persona, nella consapevolezza che la solidarietà si concretizza prima di tutto nei gesti e nelle relazioni".

Un momento di gioia fraterna, coinciso anche con il compleanno del Vescovo Sergio Melillo a cui l'intera comunità diocesana ha rivolto i più sinceri e affettuosi auguri.

"Accompagniamo con la preghiera il suo cammino e il suo servizio pastorale, chiedendo al Signore di sostenerlo ogni giorno, donandogli salute, serenità e gioia nel continuare a guidare la nostra Chiesa". A Sergio Melillo, giungano gli auguri anche da parte della nostra redazione.