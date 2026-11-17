Solofra, assalto in concessionaria nella notte: Commercianti in balia dei ladri Furto in concessionaria il parlamentare di Avs Borrelli pubblica il video e chiede più sicurezza

Ladri scatenati in provincia di Avellino, colpo in concessionaria a Solofra. Il video choc dell'azione rapissima e mirata è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli che ha mostrato la sequenza notturna, messa a segno in danno dell'attività commerciale della città della Concia.

Il video choc

Nelle immagini si vedono i quattro a volto coperto entrare durante la notte nell'attività commerciale e fuggire con l'incasso. Puntavano anche a rubare le vetture, ma non hanno trovato le chiavi dentro l'attività commerciale. Dura denuncia di Borrelli.

Il parlamentare spiega

Il parlamentare Avs pubblica il video del raid sulla sua pagine e denuncia : “Commercianti e imprenditori lasciati soli in balia di bande organizzate che colpiscono a raffica. Dalle immagini e dall'audio emergono indizi chiari, ora si chiuda subito il cerchio”.

La ricostruzione del colpo

Nella notte del 13 novembre, intorno alle 3:30, quattro uomini incappucciati hanno fatto irruzione nella concessionaria forzando una porta laterale con un cacciavite.

Secondo quanto denunciato, i malviventi cercavano le chiavi delle automobili custodite all'interno, ma non riuscendo a trovarle hanno sottratto 190 euro da un cassetto, per poi fuggire a bordo di una Seat Cupra grigio opaco.

Indagano i carabinieri

L'intera incursione è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini sono state consegnate ai Carabinieri insieme alla denuncia.

Sulla vicenda interviene anche Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra: «È inaccettabile che intere comunità e imprenditori che creano lavoro sul territorio debbano vivere sotto scacco per mesi».

Il parlamentare denuncia l'escalation di furti che sta colpendo il territorio e chiede un piano straordinario di controlli notturni a Solofra e nell'intera area, criticando anche il Governo per i tagli alle forze di polizia.

Intanto proseguono le indagini dei Carabinieri per individuare i responsabili.

