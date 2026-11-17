"Con grande piacere comunico che è finalmente arrivato il decreto della Regione Campania che finanzia il rifacimento della Strada “Limpari” per un importo di 1.431.087,64 euro.
Si tratta di un risultato importante e di un intervento atteso, che consentirà di riqualificare un’arteria strategica per il nostro territorio".
Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco Vito Di Leo
"La strada Limpari, infatti, rappresenta un collegamento fondamentale tra le numerose contrade di Sturno (Crocevie, Serraprete, Montana, Amendola, Tesoro e Piano d’Oglio) e i comuni dell’Alta Irpinia, oltre a garantire un collegamento diretto e importante con l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.
Dietro questo finanziamento c’è un lavoro lungo e impegnativo. L’Amministrazione comunale ha profuso un forte impegno per raggiungere questo obiettivo, affrontando un percorso che ha richiesto tempo, competenze e grande professionalità, soprattutto nella predisposizione di una progettazione accurata e di qualità, presupposto indispensabile per ottenere le risorse necessarie.
Oggi raccogliamo il risultato di questo lavoro.
A breve sarà indetta la gara d’appalto, con l’auspicio che si possa procedere rapidamente all’affidamento dei lavori e all’apertura del cantiere, per arrivare finalmente al rifacimento dell’intera arteria.
È un investimento significativo per Sturno, per la sicurezza della viabilità, per le nostre campagne e per tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada.
Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per trasformare i progetti in opere concrete, nella consapevolezza che ogni risultato raggiunto rappresenta un passo avanti per la crescita e il miglioramento della nostra comunità". Foto tratta dalla pagina internet del comune di Sturno, Regione Campania.