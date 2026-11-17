Sturno, il sindaco Vito Di Leo: "Una buona notizia per il territorio" C'è il decreto per il rifacimento della Strada “Limpari”: importo pari a 1.431.087,64 euro

"Con grande piacere comunico che è finalmente arrivato il decreto della Regione Campania che finanzia il rifacimento della Strada “Limpari” per un importo di 1.431.087,64 euro.

Si tratta di un risultato importante e di un intervento atteso, che consentirà di riqualificare un’arteria strategica per il nostro territorio".

Ad annunciarlo con soddisfazione è il sindaco Vito Di Leo

"La strada Limpari, infatti, rappresenta un collegamento fondamentale tra le numerose contrade di Sturno (Crocevie, Serraprete, Montana, Amendola, Tesoro e Piano d’Oglio) e i comuni dell’Alta Irpinia, oltre a garantire un collegamento diretto e importante con l’ospedale di Sant’Angelo dei Lombardi.

Dietro questo finanziamento c’è un lavoro lungo e impegnativo. L’Amministrazione comunale ha profuso un forte impegno per raggiungere questo obiettivo, affrontando un percorso che ha richiesto tempo, competenze e grande professionalità, soprattutto nella predisposizione di una progettazione accurata e di qualità, presupposto indispensabile per ottenere le risorse necessarie.

Oggi raccogliamo il risultato di questo lavoro.

A breve sarà indetta la gara d’appalto, con l’auspicio che si possa procedere rapidamente all’affidamento dei lavori e all’apertura del cantiere, per arrivare finalmente al rifacimento dell’intera arteria.

È un investimento significativo per Sturno, per la sicurezza della viabilità, per le nostre campagne e per tutti i cittadini che quotidianamente percorrono questa strada.

Continuiamo a lavorare con impegno e determinazione per trasformare i progetti in opere concrete, nella consapevolezza che ogni risultato raggiunto rappresenta un passo avanti per la crescita e il miglioramento della nostra comunità". Foto tratta dalla pagina internet del comune di Sturno, Regione Campania.