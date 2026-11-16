Sagra delle sagre a Sant'Angelo dei Lombardi: grande successo col botto Numeri straordinari da vero record, visitatori giunti da varie regioni d'Italia

Ha fatto registrare il botto del grande successo di pubblico la XXV edizione della Sagra delle Sagre

La Rassegna Interregionale di Enogastronomia, Agricoltura, Artigianato dei Prodotti Tipici,

Turismo, Ambiente e Territorio si conferma modello di promozione culturale, sociale, economica,

turistica del territorio, per la lotta all’abbandono ed alla desertificazione delle zone interne. La

vetrina del turismo.

Un successo a dir poco straordinario di un progetto, un’idea e di un impegno che viene da lontano. Una

passione disinteressata ma fortemente motivata da amore per il proprio paese, per la propria terra per le

persone. Riscoperta delle radici e per la valorizzazione del senso di appartenenza.

La Rassegna Interregionale si tiene, ormai da venticinque anni, a Sant'Angelo dei Lombardi, nel Centro

Storico, Piazza De Sanctis e aree circostanti.

Anche l’ultimo giorno della Rassegna, 15 novembre, pur con incertezze atmosferiche, ha confermato il

quadro complessivo di un successo, con una straordinaria partecipazione di giornalisti, Radio, Tv e pubblico proveniente, oltre che dalla Campania, anche dalla vicina Puglia, Lucania, dalla Calabria e dal sud del Lazio e Molise. Numeri straordinari da vero record!

Il successo della “Sagra delle Sagre” è un fenomeno da approfondire, da studiare e da guardare con rispetto.

La Rassegna “La Sagra delle Sagre”, che conserva ancora il primitivo appellativo, con questa edizione

raggiunge un traguardo eccezionale, registrando uno straordinario successo di pubblico e di qualità.

Secondo gli esperti del settore, in tre giorni si sono registrati numeri e presenze nell’ordine di diverse decine di migliaia di persone, un mare di auto ha invaso le strade dell’Alta Irpinia e di Sant’Angelo dei Lombardi. Nonostante le incertezze atmosferiche sono giunti un centinaio di camper e varie decine di pullman.

Un fiume di persone, nonostante le avversità metereologiche, ha invaso strade, piazze, vicoli, slarghi e complessivamente Sant’Angelo dei Lombardi, fino a notte fonda, trattenuti dall’Orchestra Spettacolo SMS, da Pasquale Perillo con versi e canti per l’Irpinia, dall’entusiasmante spettacolo dei Fantasy, dai Teraplaylist, gruppo di giovani ragazzi irpini; dai Folk in Progress e dai bravi DJ Alabang e Pier. Purtroppo l’esibizione di Gians DJ è stata annullata causa pioggia notturna.

Si è reso necessario un intervento di stop perché i giovani non volevano interrompere la magia delle notti

della sagra, tra allegria, entusiasmo e gioia di appartenenza: hanno inneggiato alla sagra e festeggiato alla

possibile nascita di una nuova speranza, comunque a un nuovo modo per stare insieme.

Particolare rilievo è stato dato alla manifestazione dalla importante partecipazione degli studenti delle scuole di Sant’Angelo dei Lombardi. L’Istituto Comprensivo “Vittorio Criscuoli” e l’I.I.S.S. “Francesco De Sanctis”, oltre a parlare dell’offerta formativa, hanno sapientemente curato, anche in lingua straniera, con proprietà ed eleganza, l’accoglienza e l’informazione nei siti storici, culturali della cittadina (Centro Storico, Cattedrale, Castello e Abbazia del Goleto). Presso il Castello, inoltre, si è tenuto un percorso, tra saperi e sapori, con un progetto voluto dal Comune.

Hanno assegnato il patrocinio morale all’iniziativa anche S.E. Dom. Riccardo Guariglia, Abate di Montevergine e S.E. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo della Diocesi di Sant’Angelo dei Lombardi.

La XXV Rassegna dei prodotti Tipici, “La Sagra delle Sagre”, voluta dalla Pro Loco, anche quest'anno è stata realizzata, con il sostegno ed il patrocinio operativo dell’Amministrazione Comunale, con il patrocinio morale della Regione Campania, dell’Amministrazione Provinciale, dell’AIC (Associazione Italiana Celiaci), nonché della Confartigianato della Provincia di Avellino.

La presenza delle Forze dell’Ordine, coordinate dal Commissariato di Pubblica Sicurezza, guidato dal dott.

D’Elia con assistenza dei Carabinieri della locale Compagnia e della Guardia di Finanza, ha assicurato

tranquillità e serenità alla manifestazione. La Pro Loco si è sempre impegnata per il rispetto delle norme

igieniche, sanitarie e finanziarie. A tal proposito ha anche attivato personale addetto alla safety security e

antincendio, vigilanza diurna e notturna, stewart, assistenza sanitaria e ogni tipo di attenzione per la

disabilità. L’assistenza sanitaria è stata curata dalle Confraternite della Misericordia coordinate da quella

santangiolese. Hanno collaborato anche l’Associazione Carabinieri e la locale Protezione Civile. Insomma un impianto organizzativo straordinario ed eccellente che ha confermato un incredibile successo di pubblico, di partecipanti, di critica, con un articolato programma, con un susseguirsi di eventi musicali, folkloristici, di animazione di bambini, di aria natalizia con gli zampognari e con attrazioni musicali di qualità.

Il Treno Storico del paesaggio, organizzato per domenica 15, affollato in ogni suo posto, quando è giunto alla stazione di Sant’Angelo dei Lombardi, ha fatto vivere ai suoi passeggeri un momento straordinario di accoglienza: c’era la banda musicale con la Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi che ha consegnato loro gadget, buoni sconto, insieme al programma della manifestazione.

Nella giornata di sabato, con il sole tornato a restituire un cielo bellissimo dopo le piogge del venerdì sera, si è registrato uno straordinario successo di presenze, di partecipazione e di attenzioni alla 25ma edizione della Rassegna Interregionale di Enogastronomia.

Nel salone della Pro Loco, dopo accoglienza e giro tra gli stand, sono intervenuti: Tony Lucido, che in modo particolare ha rimarcato il valore complessivo della manifestazione, della grande promozione del territorio e delle 25 edizioni, che ormai hanno tracciato un solco e un percorso da seguire per la promozione sociale e del territorio; il Sindaco Rosanna Repole che, oltre al saluto agli ospiti, ha marcato il valore e l'importanza della iniziativa della Pro Loco; il dott. Antonio Corbo, giornalista di grande spessore e diffusa stima, per anni riferimento del quotidiano "La Repubblica", nel ricordare la lunga e consolidata amicizia con Tony Lucido e la Pro Loco, ha accompagnato e sostenuto la manifestazione suggerendo metodi e percorsi da consolidare come volano per una nuova economia atta alla promozione del territorio e dei suoi prodotti, in particolare del vino, dei formaggi e complessivamente del cibo; infine, l’Assessore Regionale all’Agricoltura Maria Carmela Serluca che ha espresso l'apprezzamento per la Rassegna

di Sant'Angelo dei Lombardi, sia per gli aspetti organizzativi e gestionali, ma soprattutto per gli obiettivi strategici proposti.

L'assessore Serluca, ha parlato della sua esperienza regionale da poco iniziata, delle iniziative e strutturazioni avviate, delle agevolazioni previste e degli interventi da organizzare a sostegno del territorio in particolare dell'agricoltura: dalla partecipazione dei produttori a eventi fieristici regionali e nazionali, di iniziative per la valorizzazione del territorio, per una cultura e sensibilità migliore verso questo settore. È seguito il taglio di una torta celebrativa della 25ma edizione con un brindisi beneaugurante.

Tony Lucido, a nome della Pro Loco, ha ribadito, ancora una volta, l’importanza del ruolo del Terzo Settore e dell’impegno delle Pro Loco. Si può ben dire che la manifestazione, tenutasi a Sant’Angelo dei Lombardi nell’ultimo weekend ha confermato che è stato centrato ancora una volta l’obiettivo della promozione complessiva del territorio.

Ormai è un modello di promozione culturale, sociale, economica, importante per la lotta all’abbandono ed

alla desertificazione delle zone interne. La presenza alla rassegna dei prodotti tipici, dell’enogastronomia,

dell’agricoltura, artigianato, folklore, tradizioni e ambiente, hanno confermato alla Sagra delle Sagre, il ruolo di vetrina del turismo regina di promozione complessiva del territorio.

Gli abitanti del luogo hanno mostrato grande compiacimento ed entusiasmo, verso gli organizzatori per i

risultati conseguiti, mostrando voglia di recupero di orgoglio e senso di appartenenza. Emerge così, sempre più, la necessità, se non proprio il bisogno, di recupero delle radici ed identità, in una società dove, le molte sollecitazioni, vacue ed effimere, creano disorientamento e smarrimento, rendendo le persone solo consumatori.

La manifestazione, diffusamente amata ed apprezzata, ha “narrato” gli odori, i saperi ed i sapori, le storie e le tradizioni delle “Terre di Mezzo” della dorsale appenninica, che una spietata logica vorrebbe vedere

desertificata

È proprio in questa direzione che, ormai da anni, si è sviluppato in modo forte e concreto l’impegno della Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi, anche attraverso la “Sagra delle Sagre”, il cui successo segna una linea di demarcazione tra lo sterile racconto del passato, la rassegnazione ed il protagonismo nuovo della speranza. Il recupero del territorio e dei suoi prodotti è un’importante risorsa per offrire occupazione e

alternativa all’abbandono e alla desertificazione. Il passato, come ritorno e recupero della memoria e delle

radici è valorizzato nella sua essenza, diventa non la nostalgia ma la memoria da cui partire.

Nei vari stand sono stati presentati all’attenzione dei visitatori ed operatori della comunicazione i piatti

dell’antica tradizione contadina, dalla pasta fresca fatta a mano, i peperoni ripieni, pizza, il baccalà alla

pertecaregna, rustici e dolci tradizionali, la cucina della nonna, frutta di stagione, i peperoni essiccati, i salumi di Fontanarosa, la soppressata di Sant’Angelo, zucca, formaggi di ogni tipo a cominciare dal Carmasciano e quello Dop di Laceno e di Lacedonia, prodotti da forno, il pane irpino e di Altamura, taralli e biscotti, tartufi neri di Bagnoli, funghi, olio ravece, noci, le castagne di Montella e i fagioli quarantini di Volturara.

Sono stati presenti produttori di famosi vini, il Taurasi, il Greco di Tufo e il Fiano di Avellino, i vini del Vulture, del Cilento e del Beneventano. Insieme agli operatori commerciali, ai produttori, artigiani ed

hobbisti c’è stata anche una discreta rappresentanza del mondo delle Pro Loco: Castelvetere, Morra De Sanctis, Guardia Lombardi, Altavilla Irpina, Andretta ecc. ecc.

La Rassegna di chiusura della stagione delle sagre, ha fatto registrare anche presenze della produzione della Basilicata, della Calabria, della Puglia, del Molise. Alberghi, B&B, affittacamere, agriturismi, ristoranti, rosticcerie, pizzerie, punti di accoglienza e di ristoro, non solo di Sant’Angelo dei Lombardi, ma di tutta la zona, hanno registrato il tutto esaurito!

Si sono registrate presenze di cittadini, di visitatori e di curiosi provenienti da terre lontane, emigrati rientrati dagli Stati Uniti, dalla Svizzera, Belgio, Germania e dal Nord Italia.

La Pro Loco di Sant’Angelo dei Lombardi, ha scelto di non somministrare alimenti e pietanze direttamente ai visitatori o vendere prodotti, ma di impiegare le proprie energie, nell’organizzare e promuovere l’evento,

affinché gli operatori dell’accoglienza, ristorazione ed enogastronomia potessero farsi conoscere ed

apprezzare. Questa scelta non favorendo autofinanziamento, ha indicato ad altre associazioni, la propria

testimonianza, unica, nell’organizzare e promuovere concretamente il territorio.

Insomma, continua con soddisfazione di tutti, il successo di una bellissima manifestazione che con la 25ma edizione segna la forza di una straordinaria idea, di un progetto inclusivo, di un impegno solidale verso la promozione della bellezza, degli odori e sapori, dei profumi e saperi di Sant'Angelo dei Lombardi, dell'Irpinia e della dorsale appenninica.

Tra vicoli e slarghi, tra Cattedrale e Castello, nel Centro Storico e presso l'Abbazia del Goleto, si percepiva una meravigliosa energia, entusiasmo, passione, impegno e professionalità che dovrà essere sempre più

rispettata, accompagnata e sostenuta, da enti, istituzioni e dalle Comunità, incoraggiata come uno dei

modelli inclusivi di lotta alla desertificazione delle zone interne.

Una bella manifestazione di festa e passione, con impegno e gioia della testimonianza, con la conferma del ruolo ormai riconosciuto di "Vetrina del territorio e del turismo”. Tutti hanno potuto registrare la coerenza tra il dire e il fare! Abbiamo accolto i visitatori, gli escursionisti, i turisti facendoli sentire ospiti graditi e trasmesso intimamente, quasi in modo sublime, una sorta di “ritorno a casa!”.