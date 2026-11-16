Avellino, incidente tra pullman e un’auto su via Acciani: autista soccorso Coinvolti nello scontro un autobus di Air Campania, diretto a Fisciano, e un’automobile

Paura nella tarda mattinata ad Avellino, dove si è verificato un incidente stradale sul viadotto di via Acciani. Coinvolti nello scontro un autobus di Air Campania, diretto a Fisciano, e un’automobile.

L’impatto è stato particolarmente violento: ad avere la peggio è stata la vettura, che ha riportato ingenti danni alla parte anteriore. Danneggiati anche il parabrezza e la parte frontale del bus.

Sul posto sono intervenuti i sanitari con un’ambulanza e le forze dell’ordine per prestare soccorso e ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto comunicato da Air Campania attraverso i propri canali social, non si registrano feriti tra i passeggeri dell’autobus. I viaggiatori sono stati trasferiti su un altro mezzo, così da poter proseguire regolarmente la corsa verso Fisciano. Per l’autista del bus, invece, si è reso necessario il ricorso alle cure dei sanitari. Nel frattempo, per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi, la circolazione sul viadotto di via Acciani è stata modificata, con deviazioni del traffico e possibili rallentamenti per gli automobilisti in transito.