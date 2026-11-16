Meeting internazionale rapporto tra rene e cervello: Biogem protagonista Il meeting farà il punto su recenti scoperte scientifiche e strategie relative a diagnosi

Il rapporto tra la salute dei reni e quella del cervello è al centro del secondo International Meeting on Brain-Kidney Interaction, in programma a Napoli il 19 e 20 novembre 2026, presso l'Aula Magna del Centro Congressi di via Partenope.

L'incontro, organizzato dal Direttore Scientifico di Biogem, professor Giovambattista Capasso, insieme al professor Robert J. Unwin dell'University College London, con il sostegno della Fondazione Internazionale Menarini e il patrocinio di Biogem, riunirà numerosi esperti internazionali di nefrologia, neurologia e discipline scientifiche correlate.

Il tema del convegno riguarda un aspetto della salute ancora relativamente poco conosciuto dal grande pubblico, ma di crescente interesse per la medicina: le conseguenze che le malattie dei reni possono avere sul funzionamento del cervello e, in particolare, sulle capacità cognitive.

Numerosi studi hanno, infatti, evidenziato che le persone affette da malattie renali croniche presentano più frequentemente difficoltà cognitive, che possono interessare la memoria, l'attenzione e altre capacità mentali. Comprendere perché questo accada, quali meccanismi biologici siano coinvolti e come sia possibile prevenire o ridurre tali conseguenze rappresenta oggi una delle nuove frontiere della ricerca medica.

Proprio su questi interrogativi si concentrerà il meeting napoletano, che farà il punto sulle più recenti scoperte scientifiche e sulle possibili strategie per migliorare la diagnosi, la prevenzione e la cura dei disturbi cognitivi associati alle malattie renali. Il confronto tra specialisti di diverse discipline consentirà di affrontare il problema da prospettive complementari, dalla ricerca di laboratorio agli studi sui pazienti.

La partecipazione di Biogem assume un significato particolare, poiché l'interazione tra reni e cervello costituisce da anni uno degli ambiti di ricerca e formazione sviluppati dall'Istituto di Ariano Irpino, che ha contribuito a portare questo tema all'attenzione della comunità scientifica internazionale. L'organizzazione del secondo meeting da parte del professor Capasso, dopo quello da lui organizzato a novembre 2023, testimonia la continuità di questo impegno e il ruolo di Biogem nella promozione di collaborazioni scientifiche internazionali.

Il secondo meeting internazionale rappresenta, dunque, non soltanto un'importante occasione di aggiornamento scientifico, ma anche una conferma della presenza di Biogem nei principali circuiti internazionali di ricerca e del suo contributo allo sviluppo di nuove prospettive per la comprensione e la cura delle malattie. Il programma completo dell'evento è disponibile sul sito della Fondazione Internazionale Menarini.