Avellino, bombe e veleno a mensa: nuovi allarmi via mail nelle scuole Mail con allarme bomba in quattro scuole dell'Avellinese

Nuovi allarmi bomba fatti pervenire via mai dal sedicente "M.A" a quattro istituti scolastici della provincia di Avellino. Nelle nuove minacce l'haker ha anche annunciato di aver avvelenato con cianuro, con la complicità di un presunto addetto, il cibo delle mense scolastiche.

Mail con allarme bomba in quattro scuole dell'Avellinese

Gli istituti hanno avvertito le forze dell'ordine, come impongono i protocolli. Il Viminale ha indicato di non evacuare, e nessuna scuola è stata evacuata.

La minaccia via mail: bomba e veleno nella mensa degli istituti irpini

Il messaggio è scritto con la freddezza di chi non ha niente da perdere e nessuno da guardare in faccia: "Abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa, che ha mescolato al cibo e alle provviste una miscela tossica a base di azoturo di sodio e cianuro di potassio". Lo stesso nome compare nelle ultime due minacce.

Allerta e protocolli di sicurezza: nessuna scuola evacuata ad Avellino

«Avete ignorato le richieste e ho ricevuto incarico di mettere un ordigno nel vostro istituto - si legge nel testo delirante - e abbiamo reclutato un dipendente della vostra mensa per avvelenare gli alimenti mescolando azoturo di sodio e cianuro di potassio». Questo in sostanza il senso delle nuove e-mail minatorie recapitate nelle caselle di posta elettronica di svariate scuole italiane. Il testo sarebbe firmato da tale «M.A.»: il sedicente Mikhail Andropov questa volta non si è dato la pena di firmarsi con nome e cognome.