Conto alla rovescia per il nuovo brano del giovane cantautore irpino Holyroh Di grande attualità: "Maccheroni" incentrato sul tema della guerra

Conto alla rovescia per il nuovo brano del giovane cantautore irpino Rocco Pagliarulo, in arte Holyroh. Sarà in piattaforma il prossimo 28 novembre.

Holyroh, è un talentuoso cantautore irpino classe 2004 che, nonostante la sua giovanissima età, si è rapidamente affermato come una delle promesse più intriganti della scena musicale italiana.

A questo si affianca una straordinaria versatilità: pur muovendosi con una solida base nel panorama urban, si distingue per la sua abilità di spaziare tra i generi, abbracciando di volta in volta sonorità diverse per riflettere al meglio la sua crescita artistica ed emotiva, come testimoniato in lavori come l’EP scompigliato e plastica.

La vera anima dell’artista, tuttavia, è sul palco: la sua profonda vocazione per il live e la musica dal vivo è per lui la forma più autentica e stimolante di espressione. Per Holyroh, l’esecuzione in pubblico è un obiettivo primario, e in poco tempo ha già accumulato esperienze rilevanti, come le importanti aperture di concerti di artisti affermati quali Clementino, i Boomdabash, Fred De Palma, Le Vibrazioni e Samurai jay.

Ora esce con un nuovo singolo “maccheroni” dove affronta la tematica della guerra dal punto di vista di un soldato sopravvissuto che rimpiange i compagni morti e sente il senso di colpa di chi rimane.

Nonostante questo il brano si chiude con una consapevolezza più positiva, legata al dovere di voler raccontare quelle vite, quelle storie al posto di chi non può farlo più. Il brano presenta il coro “Era nato poveretto” del Coro della Sat che conferisce al singolo un valore simbolico e un’autenticità ancora maggiore.