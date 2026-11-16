Avellino: il trasferimento dei bus SITA da campetto Santa Rita all'Autostazione Iacovacci: "Nel 2027 rigenerazione urbana su campetto Santa Rita, nel 2028 anche Piazza Macello"

"Innanzitutto ringrazio tutti gli operatori del settore perché sono stati veramente bravi. Hanno evitato criticità rilevanti nel trasferimento in una giornata condizionata dalla forte pioggia che ha rallentato il traffico. Sono state minime le criticità ed era un atto dovuto alla città, ovvero il creare un unico capolinea per garantire un unico punto per la mobilità nel capoluogo": così l'assessore ad Annona e Attività produttive al Comune di Avellino, Ettore Iacovacci, nel giorno del trasferimento dei bus SITA da campetto Santa Rita (piazzale della Resistenza) all'Autostazione di AIR Campania di via Fariello.

"Vogliamo una città sostenibile"

Entro il 2027 ci sarà una buona parte della rigenerazione urbana a campetto Santa Rita. - ha aggiunto Iacovacci - Nel 2028 si rifarà anche la parte di Piazza Macello. Sono due progetti nati per questo obiettivo. Stiamo preparando gli atti per affidare all'esterno la pianificazione di fattibilità e mobilità sostenibile. Ricordo che dal 2000 la città non ha un piano di mobilità. Stiamo mettendo in campo tutte le energie per la City Avellino, una City rigenerata sul verde e rigenerata dal punto di vista ambientale. Negli scorsi anni ci sono stati innalzamenti dei valori di polveri sottili che hanno portato alla decisione di chiudere al traffico e tanto altro. Stiamo lavorando affinché la città di Avellino sia vivibile per mobilità e ambientale".

"Correttivi per ritardi, valutazione opportuna in settimana"

"Sono iniziati i nuovi trasporti con SITA con transito nell'autostazione e con l'interscambio con navette su via Tuoro Cappuccini e i vari plessi scolastici. Come prima giornata è andata bene, ci saranno dei correttivi in merito a qualche ritardo dovuto alla partenza da Salerno o ai comuni dopo Salerno in direzione Avellino: aspetto che SITA rivaluterà in settimana in modo da evitare questi piccoli disagi. - ha spiegato Sibaldo Molettieri di AIR Campania - Ci sarà maggiore afflusso, più corse in entrata e in uscita. L'autostazione serve proprio a questo e sta funzionando proprio per questo".