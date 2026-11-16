Marinelli: caro energia, stangata sulle imprese irpine del terziario L'appello del presidente provinciale di Confesercenti Avellino

"Anche in Irpinia, come nel resto d’Italia, le bollette di luce e gas tornano a pesare in maniera significativa sui bilanci delle aziende del commercio, del turismo e dei servizi, a causa dei notevoli aumenti dei prodotti energetici e dei carburanti". Ad affermarlo è Giuseppe Marinelli, presidente provinciale di Confesercenti Avellino.

"Nel terzo trimestre del 2026 - prosegue il dirigente dell’associazione di categoria - la spesa complessiva per l'elettricità del terziario di mercato ha segnato un aumento del 46,2% rispetto allo stesso periodo del 2025 e del 66,4% rispetto ai tre mesi precedenti.

Nello specifico dai dati raccolti sui territori per segmento di attività si registrano rincari del 133% per i bar, del 68% per gli alberghi e del 67% per i negozi di grandi dimensioni.

Crescono anche le spese per il gas: nel periodo luglio-settembre il settore ha speso il 72,7% in più su base annua.

All'origine dei rincari c'è la risalita delle quotazioni internazionali di inizio novembre di petrolio e gas, che hanno inciso sulle tariffe dell'elettricità in Italia toccando un picco di 280 euro a megawattora, pari al 143% in più. Aumenti che comprimono i margini delle imprese in una fase di crescita economica debole e consumi incerti".

"Auspichiamo pertanto - conclude Marinelli - che oltre all’introduzione del tetto ai prezzi dei prodotti energetici, vengano predisposti aiuti immediati per abbattere le bollette, da affiancare a misure di ordine strutturale".