Lauro, il consulente sul decesso di Christian Romano: "Invasione determinante" Invasione di corsia che ad avviso dell'ingegnere era evitabile

di Paola Iandolo

L’incidente mortale in cui ha perso la guida Christian Romano è stato causato da una manovra azzardata: l’invasione della corsia opposta di marcia da parte del conducente della Jeep condotta dal 28enne casertano Vincenzo Guida. Invasione di corsia che non ha dato scampo al bambino di dieci anni originario di Moschiano che percorreva via Circuito a Lauro a bordo della sua minimoto e preceduta dall’auto del papà. A stabilirlo il consulente Antonio Ciarleglio, specialista in ingegneria giudiziaria e forense – nominato dalla procura di Avellino, dal pm Marco Auciello – che ha effettuato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell'incidente in cui è morto il piccolo. Per il consulente della procura di Avellino, sebbene il bambino non poteva guidare la moto sull’arteria pubblica, tutto è dipeso dall’invasione della corsia da parte della Jeep in curva. Invasione – tra l’altro – che ad avviso del consulente era evitabile.

Gli indagati

Il pm ha iscritto subito dopo il grave incidente nel registro degli indagati Vincenzo Guida, il conducente della Jeep, assistito dall'avvocato Alfonso Quarto, risultato negativo all'alcool test, accusato di omicidio stradale e il papà del piccolo, Gianluca Romano, difeso dall'avvocato Raffaele Tecce, accusato di concorso in omicidio stradale per una serie di omissioni. Nei suoi confronti la procura ha ipotizzato una responsabilità per mancata vigilanza sul minore. La minimoto e il casco indossato da Christian non era omologata per la circolazione su strade pubbliche. Ora si attendono le determinazioni del pubblico ministero alla luce delle conclusioni dell'ingegnere sulle circostanze alla base del sinistro mortale.