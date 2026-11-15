Violento incidente nella notte tra via Piave e via Cannaviello: 4 auto coinvolte Da chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità

Paura nella notte ad Avellino, dove intorno alle 2 si è verificato un violento incidente stradale all’incrocio tra via Piave e via Cannaviello. Quattro le auto coinvolte nel sinistro, due delle quali entrate in collisione.

L’impatto è stato particolarmente violento: oltre ai due veicoli protagonisti dello scontro, sono rimaste coinvolte anche altre due auto parcheggiate lungo la strada, che, a causa della forza dell’urto, sono state sbalzate sul marciapiede e hanno riportato diversi danni.

Secondo le prime testimonianze raccolte sul posto, una delle vetture sarebbe arrivata da via Cannaviello, mentre l’altra proveniva da via Carducci. Tra le possibili cause dell’incidente ci sarebbe il mancato rispetto di una precedenza, ma la dinamica è ancora da ricostruire con precisione.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i mezzi di soccorso del 118 e le forze dell’ordine, impegnate nei rilievi e nella gestione della situazione.

I feriti sono stati trasportati in ospedale per essere sottoposti a tutti gli accertamenti e alle cure necessarie. Restano da chiarire l’esatta dinamica dello scontro e le eventuali responsabilità.