Stadio, Festa attacca Pizza e il Pd: dal 2021 ostacolano D'Agostino, vergogna! L’ex sindaco rompe il silenzio dopo lo scontro tra il presidente dell’Us Avellino e il sindaco

La polemica sul futuro dello stadio Partenio-Lombardi di Avellino non si placa. Dopo il duro confronto verbale tra il presidente dell’Us Avellino, Angelo D’Agostino, e il sindaco Nello Pizza, sulla vicenda del nuovo impianto sportivo interviene anche l’ex primo cittadino Gianluca Festa, che affida a un videomessaggio una presa di posizione dai toni durissimi contro l’attuale amministrazione comunale e il Partito Democratico.

Festa non usa mezzi termini e parla di "minacce, ricatti, pressioni, diktat", accusando l’amministrazione Pizza e il Pd di aver attaccato frontalmente il patron biancoverde. "Il motivo? Lui vuole costruire lo stadio, loro vogliono impedirglielo. La ragione? Politica e personale, così come accade da cinque anni", afferma l'ex sindaco.

Nel suo intervento, Festa ricostruisce la vicenda del project financing per la realizzazione del Partenio-Lombardi, ricordando che la proposta presentata da D'Agostino risale al 2021. Secondo la sua ricostruzione, da quel momento sarebbe iniziata l'opposizione politica del Pd e del cosiddetto Campo largo al progetto.

L'ex sindaco affronta anche il tema dei ritardi nella realizzazione dell'intervento, spiegando perché, a suo avviso, non si siano rispettati i tempi che aveva annunciato durante la sua amministrazione.

"Il Pd ed il Campo largo hanno presentato esposti alla Procura della Repubblica, alla Corte dei Conti, alla Guardia di Finanza e all'Anac, che hanno impedito a D'Agostino di realizzare il suo progetto", sostiene Festa, attribuendo dunque a queste iniziative una responsabilità nello stallo della vicenda.

Parole che accompagnano un attacco politico diretto, con l'ex primo cittadino che chiama in causa anche le conseguenze della contrapposizione sul futuro sportivo della città e sulle aspettative della tifoseria biancoverde.

"Dovrebbero vergognarsi per quello che hanno fatto non solo a D'Agostino, ma soprattutto all'Avellino e a tutti i tifosi biancoverdi. Un intero popolo che stanno offendendo ed oltraggiando. Ne prendessero atto e si scusassero con tutti", dichiara ancora Festa.

Infine, l'affondo contro l'amministrazione guidata da Nello Pizza, accusata dall'ex sindaco di non dare prospettive alla città: "L'amministrazione Pizza sta consegnando all'oblio questa città, che stanno rendendo sempre più triste e cupa".