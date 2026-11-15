Addio al giornalista Pietro Vecchione: oggi l'ultimo saluto ad Ariano Irpino

Verrà tumulata nel cimitero di Ariano Irpino, la salma del noto giornalista Rai Pietro Vecchione, venuto a mancare improvvisamente a Napoli. Il feretro giungerà alle 16.00 nella Basilica Cattedrale dove si svolgerà il rito funebre. Pietro era un amabile frequentatore della città del tricolle grazie alle origini e ai legami di sua moglie Maria Antonietta Guida. Alle 13.15 l’ultimo saluto prima della partenza verso l’Irpinia, nella chiesa di Sant'Antonio a Posillipo.
Con Vecchione scompare un importante protagonista dell’informazione radio televisiva.
Una lunga storia tra politica e giornalismo
Noto giornalista italiano, storico corrispondente del quotidiano L'Avanti!, dirigente politico del partito socialista italiano in Campania e giornalista Rai.
Corrispondente da Napoli per L'Avanti!, era entrato in Rai (nella sede di Napoli a via Marconi) il 1° febbraio 1978 in quota socialista, due anni prima del disastroso terremoto dell’80 a cui aveva dato un prezioso contributo. Nel corso della sua carriera giornalistica e televisiva ha realizzato importanti servizi e reportage, tra cui un’intervista esclusiva di grosso spessore a Bettino Craxi per il Tg2.
Una vita per il giornalismo.
Lascia il suo insegnamento nel ricordo indelebile ironico e gioioso alla moglie Mariantonietta e agli innumerevoli suoi amici del mondo culturale e politico. Cordoglio alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e dalla città del tricolle.