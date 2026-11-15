Addio al giornalista Pietro Vecchione: oggi l'ultimo saluto ad Ariano Irpino Se ne va improvvisamente un importante protagonista dell’informazione radio televisiva

Verrà tumulata nel cimitero di Ariano Irpino, la salma del noto giornalista Rai Pietro Vecchione, venuto a mancare improvvisamente a Napoli. Il feretro giungerà alle 16.00 nella Basilica Cattedrale dove si svolgerà il rito funebre. Pietro era un amabile frequentatore della città del tricolle grazie alle origini e ai legami di sua moglie Maria Antonietta Guida. Alle 13.15 l’ultimo saluto prima della partenza verso l’Irpinia, nella chiesa di Sant'Antonio a Posillipo.

Con Vecchione scompare un importante protagonista dell’informazione radio televisiva.

Una lunga storia tra politica e giornalismo

Noto giornalista italiano, storico corrispondente del quotidiano L'Avanti!, dirigente politico del partito socialista italiano in Campania e giornalista Rai.

Corrispondente da Napoli per L'Avanti!, era entrato in Rai (nella sede di Napoli a via Marconi) il 1° febbraio 1978 in quota socialista, due anni prima del disastroso terremoto dell’80 a cui aveva dato un prezioso contributo. Nel corso della sua carriera giornalistica e televisiva ha realizzato importanti servizi e reportage, tra cui un’intervista esclusiva di grosso spessore a Bettino Craxi per il Tg2.

Una vita per il giornalismo.

Lascia il suo insegnamento nel ricordo indelebile ironico e gioioso alla moglie Mariantonietta e agli innumerevoli suoi amici del mondo culturale e politico. Cordoglio alla famiglia da parte dell’amministrazione comunale e dalla città del tricolle.