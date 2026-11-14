Ariano, Mimma Giuliani: "Si continui con la messa in sicurezza degli alberi" Plauso da parte della consigliera per l'intervento effettuato nella zona San Domenico

Plauso da parte della consigliera comunale, nonchè capogruppo della Lega ad Ariano Irpino e membro della commissione pari opportunità dell'Anci, Mimma Giuliani sulle operazioni di potatura che hanno riguardato il maestoso albero di via San Domenico nei pressi del commissariato di polizia di corso Vittorio Emanuele.

"Si è trattato di un intervento non più rinviabile, da me stessa più volte sollecitato agli uffici preposti dopo essere stata investita da più persone della problematica.

Nell'apprezzare l'impegno dell'amministrazione comunale, del sindaco e dell'assessora Pannese per la cura del verde, mi auguro che si possa intervenire al più presto, ponendo l'attenzione anche sulla pericolosità di altri alberi segnalati nei pressi dello stadio Silvio Renzulli e nelle periferie arianesi Cardito e Martiri.

La manutenzione è fondamentale e necessaria per evitare che possano accadere tragedie annunciate.

Come pure occorre intervenire al più presto per risolvere il problema della pubblica illuminazione nel centro storico. Da via D'Afflitto a via Tribunali anche oggi è buio pesto. E' di questa sera l'ennesima e giusta protesta dei commercianti".

Una questione quest'ultima che il comune sta seguendo attraverso una serie di azioni e diffide. Danni che sarebbero stati causati durante i lavori di scavo e che hanno mandato in tilt la pubblica illuminazione sia in centro che in altre zone della città casusando disagi enormi dove da giorni funziona ad intermittenza la sera. Sotto accusa ci dice qualche commerciante anche le infiltrazioni nei pozzetti.