Ente d'Ambito Avellino: "Lavoratori Irpiniambiente vittime gestione non oculata" "Accertare conti e dati nella massima sintonia con l'amministrazione provinciale e il presidente"

L’Ente d'Ambito di Avellino intende ribadire preoccupazione e solidarietà ai lavoratori di Irpiniambiente. "A pagare le conseguenze di una gestione aziendale non oculata sono loro: persone che ogni giorno, con professionalità e sacrificio, garantiscono un servizio essenziale nei comuni della provincia e che oggi vedono messi in discussione straordinari, contratti a termine, stipendi e tredicesima.

Il loro impegno non ha nulla a che vedere con le scelte aziendali che hanno prodotto questa situazione. L'Ente d'Ambito resterà al loro fianco e tutelarli significa prima di tutto pretendere un’azienda sana, trasparente e sostenibile".

Per questo l'Ato chiede un’operazione verità sui conti di Irpiniambiente. "E’ un percorso che l’Ente intende portare avanti in piena sintonia con gli altri livelli istituzionali, a partire dall’amministrazione provinciale e dal suo Presidente, dai quali ha ricevuto finora apertura e piena collaborazione. La società ha comunicato che il bilancio 2025 chiude in pareggio, ma il documento non è ancora a disposizione dell’Ente. Un servizio pubblico essenziale si governa con i numeri sul tavolo. Chiedere chiarezza è un dovere istituzionale verso l’azienda, verso i comuni e verso chi ci lavora.

Irpiniambiente ha impugnato, davanti al Tar e con ricorso straordinario al Capo dello Stato, i Pef 2026 - 2029, che coinvolgono cinquanta comuni dell’Ato, contestando la mancata copertura integrale dei costi richiesti. La posizione dell'Ente d'Ambito si fonda sulle regole nazionali fissate da Arera. Il sistema tariffario poggia su tre pilastri: il limite alla crescita annuale delle tariffe, il confronto con parametri di efficienza tra gestioni simili (benchmark) e il meccanismo di conguagli. Il Piano economico finanziario deriva dall’applicazione dei criteri dell’Autorità, che escludono il riconoscimento dei costi "a piè di lista". Non è materia di trattativa".

I dati dei PEF evidenziano due criticità.

"La prima riguarda l’efficienza. Arera la misura con il costo unitario effettivo (Cueff), espresso in euro per tonnellata. In tutti i Pef presentati da Irpiniambiente, il costo per tonnellata della società è stabilmente superiore al Cueff medio nazionale: si avvicina al doppio e, in alcuni casi, lo supera. È uno squilibrio che si riflette direttamente sulle tariffe pagate dai cittadini.

La seconda riguarda i conti. Il gestore concentra le proprie contestazioni sullo scostamento del 2026, pari a 8,5 milioni di euro, e non fa alcun riferimento a quello del 2025, pari a 7 milioni. Negli anni passati Irpiniambiente non ha mai applicato i risultati della regolazione Arera: ha fatturato ai comuni sulla base degli affidamenti e non degli importi validati nei Pef. Resta, quindi, da chiarire se il bilancio 2025 tenga conto dello scostamento di 7 milioni e, più in generale, delle sovrafatturazioni applicate ai Comuni negli esercizi precedenti".

"Se queste preoccupazioni dovessero malauguratamente trovare conferma - è la posizione dell’Ente d’Ambito - la superficialità nella tenuta dei conti rischierebbe di portare la società al fallimento e di vanificare il lavoro di questi anni per mantenere pubblica la gestione del servizio.

Come ribadito dalla giurisprudenza amministrativa più recente, tra cui la sentenza del Consiglio di Stato n. 4615 dell’otto giugno 2026, la regolazione non può essere invocata solo quando conviene al gestore. È lo strumento per promuovere l'efficienza, controllare i costi e tutelare la sostenibilità economica del servizio per le comunità locali.

L’Ente d'Ambito continuerà a svolgere il proprio ruolo di garanzia. Non riconoscerà costi privi di giustificazione e verificherà ogni voce di spesa per proteggere i cittadini da aumenti ingiustificati.

È doveroso ricordare che i cittadini stanno già sopportando un carico tariffario significativo e che il Pef 2026, pur a seguito delle attività di verifica e contenimento svolte dall’Ente d’Ambito, risulta comunque superiore a quello del 2025. Senza i limiti alla crescita tariffaria previsti da Arera, gli incrementi della ari sarebbero stati ancora più rilevanti, con conseguenze ben più gravose per famiglie e attività economiche.

Proprio per questo l’Ato continuerà ad operare con il massimo rigore nella verifica dei costi e nella tutela dell'interesse pubblico, affinché ogni euro richiesto ai contribuenti trovi una reale e documentata giustificazione. È questa la condizione per dare a Irpiniambiente un futuro solido e trasparente, a tutela sia dei cittadini che la finanziano con le proprie bollette sia di chi ogni giorno vi lavora con serietà e professionalità".