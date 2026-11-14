Ariano, verde pubblico e sicurezza: completata potatura albero a San Domenico

È stato completato nel primo pomeriggio di oggi, l’intervento di potatura dell’albero situato in zona San Domenico, nei pressi dell'incrocio semaforico all'altezza del commissariato di polizia "Ciriaco Di Roma", disposto dall’amministrazione comunale su indicazione del sindaco Mario Ferrante e dell’assessore all’ambiente Sara Pannese, presente sul posto.
L’intervento, atteso da tempo, si è reso urgente per ragioni di sicurezza pubblica e per tutelare l’incolumità dei cittadini.
L’assessorato all’ambiente lo ha individuato come prioritario nell’ambito del programma di manutenzione e cura del patrimonio arboreo cittadino.
La potatura in zona San Domenico rientra nelle attività con cui l’amministrazione comunale interviene sul verde pubblico per prevenire situazioni di pericolo e garantire la fruizione in sicurezza degli spazi pubblici. L'area interessata è stata ripulita dopo le operazioni svoltesi in maniera ordinata da parte degli addetti ai lavori.