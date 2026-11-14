Avellino celebra la Giornata Mondiale del Diabete 2026: oggi screening gratuiti L'appuntamento è fissato per oggi dalle ore 9 alle 14, presso la Villa Comunale di Avellino

La prevenzione passa attraverso l'informazione, la consapevolezza e piccoli gesti che possono fare una grande differenza per la salute. In occasione della Giornata Mondiale del Diabete 2026, il Centro Diabetologico promuove ad Avellino una giornata gratuita dedicata alla prevenzione e allo screening, aperta a tutta la cittadinanza.

L'appuntamento è fissato per oggi dalle ore 9 alle 14, presso la Villa Comunale di Avellino, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente a una serie di controlli utili per valutare il proprio stato di salute e individuare eventuali fattori di rischio legati allo sviluppo del diabete.

Nel corso della mattinata i cittadini potranno usufruire di diversi servizi: misurazione della glicemia, controllo della pressione arteriosa, calcolo del BMI (Indice di Massa Corporea) e compilazione del test FINDRISC, uno strumento utilizzato per valutare il rischio di sviluppare il diabete di tipo 2 nei successivi dieci anni.

Non mancherà, inoltre, la possibilità di ricevere una consulenza con uno specialista diabetologo, per ottenere informazioni, chiarire dubbi e ricevere indicazioni utili sull'importanza di adottare corretti stili di vita.

L'iniziativa vuole sensibilizzare la popolazione su una patologia sempre più diffusa, ricordando quanto siano fondamentali la diagnosi precoce, i controlli periodici, una corretta alimentazione e l'attività fisica nella prevenzione e nella gestione del diabete.

Al termine dello screening sarà consegnato anche un piccolo gadget a tutti i partecipanti, come segno di ringraziamento per aver scelto di dedicare del tempo alla propria salute.

Un'occasione importante per prendersi cura di sé, conoscere meglio i propri fattori di rischio e fare prevenzione.

L'invito è rivolto a tutti, la Villa Comunale di Avellino diventerà un punto di incontro per la salute e la sensibilizzazione.