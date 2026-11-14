La luce viola nelle piazze per la prematurità: ecco Grottaminarda Un tema delicato e di grande rilevanza sociale e sanitaria

In occasione della "Giornata mondiale della prematurità il comune di Grottaminarda, da ieri sera e fino a domani 15 novembre, illumina di viola Piazza XVI marzo, per richiamare l’attenzione su un tema delicato e di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Un gesto simbolico, ma dal forte valore, per esprimere vicinanza a tutti i bambini nati pretermine e alle loro famiglie che affrontano un percorso spesso complesso, fatto di preoccupazioni, difficoltà emotive e, non di rado, anche economiche, legate ai lunghi periodi di degenza e alle successive necessità di cura e assistenza.

L'iniziativa intende, inoltre, rendere omaggio al lavoro quotidiano di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario che, con professionalità, competenza e dedizione, si prende cura dei neonati prematuri, impegnandosi per tutelarne la salute e il futuro.

L'adesione del comune di Grottaminarda si inserisce nell'ambito dell'8^ edizione del progetto “La Campania si illumina”, promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia, che attraverso l'illuminazione di luoghi simbolici e momenti di approfondimento contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione, dell'assistenza e della solidarietà nei confronti dei piccoli nati prematuri e delle loro famiglie.

Previsto, infatti, anche un momento di approfondimento per domenica 15 novembre, alle ore 16:00, presso l'aula consiliare di Scampitella, dal titolo “Nati piccoli, grandi insieme”.

La "Giornata gondiale della prematurità" rappresenta un'importante occasione per accrescere la consapevolezza sull'importanza dell'assistenza neonatologica, della ricerca scientifica e di percorsi di cura adeguati, affinché ogni bambino possa avere le migliori opportunità di crescita e di sviluppo e un futuro in salute.