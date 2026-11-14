La luce viola nelle piazze per la prematurità: ecco Grottaminarda

Un tema delicato e di grande rilevanza sociale e sanitaria

la luce viola nelle piazze per la prematurita ecco grottaminarda

La luce viola torna in piazza per accendere l'attemzione sulla prematurità...

Grottaminarda.  

In occasione della "Giornata mondiale della prematurità il comune di Grottaminarda, da ieri sera e fino a domani 15 novembre, illumina di viola Piazza XVI marzo, per richiamare l’attenzione su un tema delicato e di grande rilevanza sociale e sanitaria.

Un gesto simbolico, ma dal forte valore, per esprimere vicinanza a tutti i bambini nati pretermine e alle loro famiglie che affrontano un percorso spesso complesso, fatto di preoccupazioni, difficoltà emotive e, non di rado, anche economiche, legate ai lunghi periodi di degenza e alle successive necessità di cura e assistenza.

L'iniziativa intende, inoltre, rendere omaggio al lavoro quotidiano di medici, infermieri e di tutto il personale sanitario che, con professionalità, competenza e dedizione, si prende cura dei neonati prematuri, impegnandosi per tutelarne la salute e il futuro.

L'adesione del comune di Grottaminarda si inserisce nell'ambito dell'8^ edizione del progetto “La Campania si illumina”, promosso dal Rotary Club Avellino Est Centenario con il patrocinio della Società Italiana di Neonatologia, che attraverso l'illuminazione di luoghi simbolici e momenti di approfondimento contribuisce a diffondere la cultura della prevenzione, dell'assistenza e della solidarietà nei confronti dei piccoli nati prematuri e delle loro famiglie.

Previsto, infatti, anche un momento di approfondimento per domenica 15 novembre, alle ore 16:00, presso l'aula consiliare di Scampitella, dal titolo “Nati piccoli, grandi insieme”.

La "Giornata gondiale della prematurità" rappresenta un'importante occasione per accrescere la consapevolezza sull'importanza dell'assistenza neonatologica, della ricerca scientifica e di percorsi di cura adeguati, affinché ogni bambino possa avere le migliori opportunità di crescita e di sviluppo e un futuro in salute.

Ultime Notizie