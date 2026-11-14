Ariano: non è solo la pioggia a bagnare la strada di contrada Ponnola Lo avevamo annunciato e così è stato. Ancora una perdita, ancora un guasto alla rete idrica

Non è solo la pioggia a bagnare la strada di contrada Ponnola ad Ariano Irpino. Lo avevamo annunciato e così è stato. Ancora una perdita, ancora un guasto alla rete idrica. Questa la vota la rottura della condotta è avvenuta allo stesso punto famigerato, ma sul lato opposto della strada. Un film già visti ormai. L'alto calore inevitabilmente dovrà ritornare sul posto con tanto di mini escavatore.

Sarà l'ennesima riparazione su una condotta che andrebbee sostituita totalmente, qui come in altre zone critiche della città.

E' pur vero e bisogna ammetterlo che rispetto allo scorso anno l'estate 2026 non è stata così drammatica e neppure l'autunno in corso per la verità sul fronte delle interruzioni, ma le rotture, quelle non sono mai mancate e purtroppo non cesseranno fino a quando non si deciderà di intervenire alla radice sostituendo l'intera rete datata di oltre 60 anni e più.