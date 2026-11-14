Avellino, questa è come una pista da corsa: si intervenga o ci scappa il morto! Sos da rampa San Modestino. Una residente denuncia: mia nipote è viva per miracolo...

Rampa San Modestino è la strada ripida che nel centro storico collega il Duomo a via Circumvallazione, costeggiando la chiesa di Santa Rita. Non è una strada comoda, anzi. Il guaio è che è diventata un'arteria strategica per la mobilità cittadina. La mattina le auto si incolonnano a dismisura perché intorno alle 8 c'è l'ingresso a scuola degli studenti e si crea una paralisi incontrollata. Ma non è questo il problema. Certo se si potesse disciplinare il traffico all'incrocio con via Circumvallazione non sarebbe male. Ma va be.

Gli abitanti della zona ci segnalano, invece, che la discesa o la salita come la si vuole vedere è ormai diventata nelle ore del giorno e della notte una pista da gran premio.

Le auto - ovviamente in discesa - prendono una velocità incontrollata. Ed è legittima la preoccupazione degli abitanti di questo spicchio di centro storico. "Mia nipote che giocava davanti casa, ha rischiato di essere investita, è viva per miracolo", ci dice una donna che abita proprio qui, a due passi dalla chiesa di Santa Rita. Per la verità di recente sono stati installati dei dossi lungo via Circumvallazione. Bene. Forse è il caso che i solerti vigili del comando municipale di Avellino si facciano un giro anche lungo questa strada dove l'installazione di dossi o dissuasori potrebbe evitare che le auto prendano una velocità folle per la ripidità della discesa. Prima che accada qualcosa di irreparabile. Meglio intervenire ora, non vi pare?