Mario Ferrante: "Oggi più che mai so quanto sia importante e preziosa la vita" Le parole del sindaco di Ariano Irpino dopo il pauroso incidente stradale

"Ci sono momenti nella vita in cui tutto cambia in un istante. Un attimo prima tutto è normale, quello dopo ti ritrovi a fare i conti con la fragilità della vita e con la consapevolezza che tutto può finire in un secondo. La vita è preziosa, imprevedibile e può volare via in un attimo.

Dopo il brutto incidente che ho vissuto, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno cercato, scritto, telefonato e dimostrato affetto e vicinanza".

Sono le parole del sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante dopo il pauroso incidente stradale avvenuto in autostrada a Tufino.

Ho ricevuto tantissimi messaggi, ognuno dei quali è stato una carezza al cuore e mi ha fatto sentire circondato da tanto affetto.

Questa esperienza mi lascia una consapevolezza ancora più forte: non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna amare, abbracciare, dire ciò che si prova e vivere ogni giorno come un dono, perché non sappiamo mai cosa ci riserva il domani.

Grazie a tutti, davvero, per esserci stati. Oggi più che mai so quanto sia importante la vita e quanto sia prezioso l’affetto delle persone

