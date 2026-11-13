Mario Ferrante: "Oggi più che mai so quanto sia importante e preziosa la vita"

"Ci sono momenti nella vita in cui tutto cambia in un istante. Un attimo prima tutto è normale, quello dopo ti ritrovi a fare i conti con la fragilità della vita e con la consapevolezza che tutto può finire in un secondo. La vita è preziosa, imprevedibile e può volare via in un attimo.
Dopo il brutto incidente che ho vissuto, voglio ringraziare di cuore tutte le persone che mi hanno cercato, scritto, telefonato e dimostrato affetto e vicinanza".
Sono le parole del sindaco di Ariano Irpino Mario Ferrante dopo il pauroso incidente stradale avvenuto in autostrada a Tufino.
Ho ricevuto tantissimi messaggi, ognuno dei quali è stato una carezza al cuore e mi ha fatto sentire circondato da tanto affetto.
Questa esperienza mi lascia una consapevolezza ancora più forte: non bisogna mai dare nulla per scontato, bisogna amare, abbracciare, dire ciò che si prova e vivere ogni giorno come un dono, perché non sappiamo mai cosa ci riserva il domani.
Grazie a tutti, davvero, per esserci stati. Oggi più che mai so quanto sia importante la vita e quanto sia prezioso l’affetto delle persone